Co ma wysokość budynku do wyniku egzaminu? Wszystko!

Te przestrzenie są często projektowane do celów innych niż egzaminy, takich jak sale gimnastyczne, wystawy, wydarzenia i występy. Kluczową kwestią jest to, że duże pokoje z wysokimi sufitami wydają się niekorzystne dla uczniów i musimy zrozumieć, jakie mechanizmy mózgowe wchodzą w grę i czy wpływa to na wszystkich uczniów w równym stopniu

wyjaśniają.