Covid-19 wraca. Dlaczego liczba zakażeń rośnie tego lata?

Covid-19 wciąż tu jest. Nowe zakażenia

Chociaż niektórzy z nas zdają się zapominać o trwającej nie tak dawno pandemii, to wirus Covid-19 nadal jest wśród nas. Z uwagi na specyficzny charakter, wymyka on się "sezonowości" innych wirusów. Chociaż naukowcy od lat próbują określić specyfikę jego występowania, ten może łatwo rozprzestrzeniać się w różnych okresach roku. Tym razem mamy do czynienia z tzw. letnim wzrostem. Zdaje się, że dotyczy on wielu miejsc na świecie.

Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to szczególny wzrost odnotowano na Hawajach, w Nevadzie, Kalifornii i Arizonie. Współczynnik pozytywnych testów wyniósł ostatnio ponad 15%. Nie inaczej jest np. w Wielkiej Brytanii. O ile w marcu pozytywne testy wynosiły 4%, to w czerwcu było ich już 14%.

Nowy wariant COVID - objawy i leczenie

Nowe warianty i podwarianty Covid-19 są coraz trudniejsze w leczeniu i lepiej radzą sobie z naszym układem odpornościowym. Dla przykładu FLiRT świetnie równoważy ucieczkę przed układem immunologicznym, jednocześnie potrafi łączyć się z komórkami. To znacząco wpływa na wzrost zachorowań. Narażone są szczególnie osoby starsze, w przypadku których odpowiedź układu odpornościowego jest znacznie słabsza, podobnie jak działanie szczepionek.

Jakie są objawy? Wśród nich wymienia się:

duszności

dreszcze

gorączkę

kaszel

katar

nudności

biegunkę

osłabienie

utratę węchu i smaku

Naukowcy starają się opracować szereg nowych zaleceń do producentów szczepionek, aby preparaty mogły zostać zaktualizowane.



Dlaczego Covid-19 jest wielosezonowy? O ile wyróżniamy np. sezon na grypę, to w przypadku koronawirusa zachorowania bez problemu występują zarówno zimą, jak i latem. Wszystko przez większą odporność ludzi na "standardowe" wirusy, które są z nami w takiej formie znacznie dłużej. Na Covid-19 jesteśmy narażeni bardziej.

Covid-19 w Polsce

Polska nie jest w tym przypadku żadnym wyjątkiem. Wzrost zakażeń odnotowano również w naszym kraju. Eksperci informują, że w ostatnim czasie liczba osób chorych na Covid-19 wzrosła aż 10-krotnie, tak przynajmniej sugeruje coraz więcej pozytywnych wyników przeprowadzanych testów. Jak będą wyglądały najbliższe miesiące pod tym względem?

Główny Inspektor Sanitarny przewiduje, że jeżeli fala rozpoczęła się w okolicach czerwca tego roku (na to wskazuje wzrost zachorowań), to szczytu moglibyśmy oczekiwać na jesień, mniej więcej w okolicach października lub listopada. Co jednak ciekawe, nawet wzrost wykrywalności nie oznacza, że udaje nam się odkryć wszystkie zakażenia.

Wszystko przez specyficzne objawy, które przypominają niekiedy zatrucie pokarmowe. Wariant KP i JN1 mogą powodować gorączkę, kaszel czy biegunkę lub wymioty. Zamiana aktywności w jelitach jest przez wiele osób uznawana za zatrucie pokarmowe. Jesteśmy w czasie wakacji, podróżujemy i niektórzy nie wykonują testów uznając, że to po prostu efekt stołowania się w złym miejscu lub wakacji za granicą.