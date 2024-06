Czemu kobiety przeżywają mężczyzn? Naukowcy już znają odpowiedź

Prof. Ishitani zwrócił jednak uwagę również na fakt, że posiadanie plemników lub komórek jajowych to jedna z najbardziej oczywistych różnic między mężczyznami i kobietami, dlatego warto zbadać, czy mają one wpływ na długość życia. I najwyraźniej trafił idealnie, bo w serii eksperymentów jego zespół wykazał, że zahamowanie produkcji komórek rozrodczych, które przekształcają się w plemniki lub komórki jajowe, doprowadziło do zmniejszenia różnicy w długości życia obu płci.

Spodziewaliśmy się, że usunięcie komórek rozrodczych wydłuży życie zarówno mężczyzn, jak i kobiet, ale wydłuża tylko życie mężczyzn, a skraca życie kobiet. To było nieoczekiwane, ale zdaliśmy sobie sprawę, że to odkrycie może rzucić światło na różnice w długości życia między płciami powiedział.

Zmiany hormonalne a długość życia

W artykule opublikowanym w Science Advances naukowcy opisują, w jaki sposób blokowanie produkcji plemników i komórek jajowych wywołało efekt domina u ryb. Zmiany hormonalne u samic pobudziły wzrost kosztem utrzymania zdrowych tkanek, podczas gdy obniżony poziom estrogenu zwiększał ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Mężczyźni wytwarzali więcej witaminy D w wątrobach, co potencjalnie wyjaśnia ich lepszy stan kości, mięśni i skóry.

Zespół zbadał następnie, czy podawanie rybom witaminy D wydłuża życie i odnotował wzrost o 21 proc. u samców i 7 proc. u samic. Chociaż nie zaobserwowano żadnych negatywnych skutków, Ishitani stwierdził, że ważne jest, aby stosować "odpowiednią ilość". W przypadku ludzi zaleca się codzienną suplementację witaminy D w dawce 10 mikrogramów lub 400 jm w okresie jesienno-zimowym. Przyjmowanie więcej niż 100 mikrogramów, czyli 4000 jm dziennie, może być szkodliwe.

