Czuwasz po północy? Sprawdź, co dzieje się z twoim mózgiem w nocy
Według naukowców długotrwałe czuwanie w nocy może prowadzić do pogorszenia samopoczucia psychicznego i większej podatności na negatywne emocje. Ciało i umysł człowieka są dostosowane do funkcjonowania w ustalonym cyklu dobowym, a jego zaburzenie może powodować wzrost ryzyka niebezpiecznych zachowań. Wyniki badań sugerują, że niewyspanie i nocne godziny sprzyjają impulsywności oraz zwiększają uwagę wobec negatywnych bodźców.
Siedzisz w nocy do późna? Naukowcy ostrzegają, że ludzki umysł nie powinien czuwać po północy. Wiele dowodów wskazuje na to, że funkcjonuje inaczej, kiedy nie śpimy w nocy.
24-godzinny cykl aktywności mamy wpisany w genach
Niektórzy badacze uważają, że ludzki rytm dobowy odgrywa istotną wolę w zmianach w funkcjonowaniu mózgu. Okazuje się, że po północy negatywne emocje przyciągają naszą uwagę bardziej niż te pozytywne, a zahamowania znikają.
Naukowcy przeanalizowali dane empiryczne z istniejących badań nad snem i jego wpływ na funkcje poznawcze i funkcjonowanie człowieka. Zasugerowali, że ludzkie ciało i umysł podlegają naturalnemu 24-godzinnemu cyklowi aktywności, który wpływa na nasze emocje i zachowanie. W praktyce wygląda to tak, że w pewnych godzinach nasz gatunek ma skłonność do odczuwania i działania w określony sposób, np. w ciągu dnia poziom molekularny i aktywność mózgu nastawione są na czuwanie, a w nocy przechodzimy w stan uśpienia.
Jak ukształtowała nas ewolucja?
Ewolucja stawia sprawę jasno: w dzień jesteśmy o wiele skuteczniejsi w polowaniu i zbieractwie, natomiast noc sprzyja wypoczynkowi, chociaż kiedyś ludzie byli bardziej narażeni na to, że staną się wtedy ofiarami drapieżników. Według naukowców, aby poradzić sobie z tym zwiększonym ryzykiem, nasza uwaga na negatywne bodźce w nocy jest wzmożona. I dawno temu pomagało nam to reagować na niewidzialne zagrożenia, jednak obecnie, kiedy nie musimy martwić się, że pantera pożre nas w łóżku, ta pozostałość po przodkach jedynie przeszkadza.
Jeśli przełamiemy schemat, według którego w dzień czuwamy, a w nocy odpoczywamy, i zmusimy się do pozostania w stanie czuwania, nasz umysł nie będzie na swoim zwykłym poziomie świadomości. Badania pokazują, że niedobór snu oraz osłona nocy sprzyjają ryzykownym i niebezpiecznym zachowaniom, a także negatywnym myślom.
Badanie zostało opublikowane w 2022 roku.