Czuwasz po północy? Sprawdź, co dzieje się z twoim mózgiem w nocy

Julia Król

Julia Król

Według naukowców długotrwałe czuwanie w nocy może prowadzić do pogorszenia samopoczucia psychicznego i większej podatności na negatywne emocje. Ciało i umysł człowieka są dostosowane do funkcjonowania w ustalonym cyklu dobowym, a jego zaburzenie może powodować wzrost ryzyka niebezpiecznych zachowań. Wyniki badań sugerują, że niewyspanie i nocne godziny sprzyjają impulsywności oraz zwiększają uwagę wobec negatywnych bodźców.

Dlaczego nie warto siedzieć do późna?
Dlaczego nie warto siedzieć do późna?CanvaProINTERIA.PL

Siedzisz w nocy do późna? Naukowcy ostrzegają, że ludzki umysł nie powinien czuwać po północy. Wiele dowodów wskazuje na to, że funkcjonuje inaczej, kiedy nie śpimy w nocy.

24-godzinny cykl aktywności mamy wpisany w genach

Niektórzy badacze uważają, że ludzki rytm dobowy odgrywa istotną wolę w zmianach w funkcjonowaniu mózgu. Okazuje się, że po północy negatywne emocje przyciągają naszą uwagę bardziej niż te pozytywne, a zahamowania znikają.

Naukowcy przeanalizowali dane empiryczne z istniejących badań nad snem i jego wpływ na funkcje poznawcze i funkcjonowanie człowieka. Zasugerowali, że ludzkie ciało i umysł podlegają naturalnemu 24-godzinnemu cyklowi aktywności, który wpływa na nasze emocje i zachowanie. W praktyce wygląda to tak, że w pewnych godzinach nasz gatunek ma skłonność do odczuwania i działania w określony sposób, np. w ciągu dnia poziom molekularny i aktywność mózgu nastawione są na czuwanie, a w nocy przechodzimy w stan uśpienia.

Zobacz również:

Nowe badanie sugeruje, że nocne marki mają lepszy wyniki kognitywne niż ranne ptaszki
Nauka

Nocne marki inteligentniejsze od rannych ptaszków. Tak mówią badania

Daniel Górecki
Daniel Górecki

Jak ukształtowała nas ewolucja?

Ewolucja stawia sprawę jasno: w dzień jesteśmy o wiele skuteczniejsi w polowaniu i zbieractwie, natomiast noc sprzyja wypoczynkowi, chociaż kiedyś ludzie byli bardziej narażeni na to, że staną się wtedy ofiarami drapieżników. Według naukowców, aby poradzić sobie z tym zwiększonym ryzykiem, nasza uwaga na negatywne bodźce w nocy jest wzmożona. I dawno temu pomagało nam to reagować na niewidzialne zagrożenia, jednak obecnie, kiedy nie musimy martwić się, że pantera pożre nas w łóżku, ta pozostałość po przodkach jedynie przeszkadza.

Jeśli przełamiemy schemat, według którego w dzień czuwamy, a w nocy odpoczywamy, i zmusimy się do pozostania w stanie czuwania, nasz umysł nie będzie na swoim zwykłym poziomie świadomości. Badania pokazują, że niedobór snu oraz osłona nocy sprzyjają ryzykownym i niebezpiecznym zachowaniom, a także negatywnym myślom.

Badanie zostało opublikowane w 2022 roku.

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcęPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze