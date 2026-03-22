Spis treści: Nowe trasy do Ammanu i Sofii z Krakowa Słoneczna Sycylia i Rijeka prosto z Lublina Gdzie poleci Ryanair i Wizz Air z Katowic? Z Poznania polecimy teraz do Zurychu Do Edynburga z Rzeszowa? To wciąż możliwe Dużo nowości na lotnisku w Gdańsku Nowe połączenia z Warszawy Wizz Air i Ryanair z nowymi trasami z Wrocławia Wakacje z Zielonej Góry

Nowe trasy do Ammanu i Sofii z Krakowa

Krakowskie lotnisko czeka na nową drogę startową. Zanim to jednak nastąpi, czeka nas modernizacja systemu ILS, dzięki czemu samoloty będą mogły lądować w gorszych warunkach atmosferycznych.

Ryanair w sezonie Lato'2026 zwiększa flotę bazową w Krakowie do 15 maszyn i uruchamia cztery nowe trasy: do Ammanu, Budapesztu, Bukaresztu oraz Sofii. W tym roku linia lotnicza oferuje aż 86 tras z i do Krakowa, z czego zwiększy częstotliwość lotów na 47 z nich.

Polskie Linie Lotnicze LOT też dorzucają swoje propozycje letnich tras. Od 30 marca uruchomione zostaną trzy nowe kierunki: do Rzymu (5 rejsów tygodniowo), do Barcelony (4 rejsy tygodniowo) oraz Madrytu (6 rejsów tygodniowo). Na lotnisko w Balicach zbazowany zostanie nowy samolot, co pozwoli na obsługę jeszcze większej liczby pasażerów.

Słoneczna Sycylia i Rijeka prosto z Lublina

W Lublinie nowością w rozkładzie Ryanaira na tegoroczne lato jest Trapani-Marsala na Sycylii oraz powrót hitu ubiegłego roku - Barcelony-Girony. Oprócz tego linia oferuje trasy stałe: Bergamo, Dublin, Gdańsk oraz Londyn.

Wizz Air proponuje natomiast wypad z Lublina do Rijeki w Chorwacji - loty dostępne będą od 9 czerwca 2026 roku dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty.

Gdzie poleci Ryanair i Wizz Air z Katowic?

W siatce połączeń Ryanaira w Katowicach pojawią się cztery nowe trasy: Malaga, Lamezia Terme, Aarhus oraz Tirana. Łącznie linia obsłuży 26 tras dziewięcioma samolotami.

Z Katowic polecimy bezpośrednio także do Dubrownika w Chorwacji dzięki Wizz Air. Nowa trasa będzie realizowana dwa razy w tygodniu - w czwartki i niedziele - a kursy rozpoczną się 23 lipca. Ponadto wzrosną częstotliwości lotów na wybranych trasach, m.in. do Ochrydy, Malagi, Rimini i Neapolu z dwóch tygodniowo na trzy, a do Burgas polecimy aż siedem razy w tygodniu.

Wizz Air konsekwentnie rozbudowuje wakacyjną siatkę połączeń z Katowic. W najbliższych tygodniach będą wprowadzone loty m.in. do: Brindisi, Billund, Faro, Braszowa, Maastricht, Ochrydy, Porto, Rijeki oraz Lamezii Terme.

Z Poznania polecimy teraz do Zurychu

Letni rozkład lotów Ryanaira z Poznania obejmuje 39 kierunków. Wśród nich znajdziemy trzy atrakcyjne nowości - Podgoricę, Shannon oraz Tiranę. Prócz tego wracają loty do uwielbianych destynacji, m.in. do Barcelony, Dubrownika, Pragi, Wenecji czy Zadaru. W maju i czerwcu oferta przewoźnika poszerzy się także o Burgas, Korfu i Pulę. Tego lata Ryanair będzie obsługiwać pasażerów z Poznania pięcioma samolotami, wśród których znajdą się dwa nowoczesne Boeingi 737-8200.

Od 29 marca linia SWISS zabierze nas bezpośrednio z Poznania do Zurychu w Szwajcarii - miasta otoczonego terenami górskimi, idealnego dla miłośników natury.

Dwie nowości na nadchodzący sezon przygotował także Wizz Air. W czerwcu uruchomi połączenie z Poznania do Podgoricy, a od września do Bazylei.

Do Edynburga z Rzeszowa? To wciąż możliwe

Rekordowy letni rozkład lotów z Rzeszowa ogłosił Ryanair. Obejmuje on aż 10 tras, a w tym nowość - Edynburg w Szkocji, który w sezonie zimowym na tyle spodobał się pasażerom, że zostaje w siatce na dłużej. Powracają także dwa ulubione kierunki: Malta i Zadar, idealne dla miłośników plaż oraz miejskich atrakcji.

Ryanair wprowadza nowości w Rzeszowie. Albin Marciniak East News

Dużo nowości na lotnisku w Gdańsku

15 czerwca Wizz Air uruchomi nowe bezpośrednie połączenie z Portu Lotniczego Gdańsk do Warny w Bułgarii. Loty będą odbywać się trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki. Od 9 czerwca dwa razy w tygodniu - we wtorki i w soboty - będzie można wybrać się także do Rijeki w Chorwacji.

Prócz tego Wizz Air proponuje takie kierunki na lato:

Tallinn ( od 1 maja , 4 loty tygodniowo);

Ateny ( od 1 maja , 3 loty tygodniowo);

Wilno ( od 2 maja , 4 loty tygodniowo);

Nicea (od 2 maja, 4 loty tygodniowo).

Latem 2026 roku Ryanair umieści szósty samolot w Gdańsku, jeszcze bardziej rozszerzając swoje możliwości przewozowe. Dodatkowo w rozkładzie pojawi się 5 nowych tras do Rzymu, Dubrownika, Tirany, Palermo i Bukaresztu oraz dodatkowe loty na 17 istniejących popularnych trasach do Alicante, Barcelony, Malagi i Malty. Łącznie linia obsłuży rekordową liczbę 43 tras.

LOT także ma plany na nowe trasy z Gdańska. Od 29 kwietnia zostaną uruchomione loty do Brukseli oraz Oslo, a 30 kwietnia również do Bergen. Od 29 maja pojawi się też nowe krajowe połączenie do Krakowa.

W połowie stycznia tego roku linia zainaugurowała dodatkowe połączenie Gdańska ze Stambułem. Samoloty LOT-u kursują tam cztery razy w tygodniu - w poniedziałki, środy, piątki i niedziele.

Nowe połączenia z Warszawy

Od 9 czerwca 2026 roku Wizz Air otworzy nową trasę z Lotniska Chopina w Warszawie do Zadaru w Chorwacji. Będzie ona realizowana cztery razy w tygodniu: we wtorki, czwartki, soboty i niedziele - jednak tylko w szczycie sezonu letniego. Nowa trasa będzie obsługiwana samolotami Airbus A321neo, które należą do najnowocześniejszych konstrukcji we współczesnym lotnictwie.

Kolejnym ciekawym kierunkiem Wizz Aira jest Bratysława, która będzie otwarta od 29 marca (5 rejsów tygodniowo we wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele).

Nowa trasa dodatkowo rozwija naszą siatkę w Polsce, oferując pasażerom jeszcze więcej okazji do odkrywania Europy przy wygodnym rozkładzie

Wizz Air proponuje jeszcze więcej kierunków. Pasażerowie w tym roku mogą polecieć do:

Tallina (7 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03);

Minorki (2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03);

Sofii (4 razy w tygodniu, pierwszy rejs 29.03);

Lamezi Terme (3 razy w tygodniu, pierwszy rejs 30.03);

Faro (2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 31.03);

Braszowa (2 razy w tygodniu, pierwszy rejs 09.06).

Już 31 marca wystartuje pierwszy samolot PLL LOT z Warszawy do Bolonii. Jest to czwarty włoski kierunek w siatce przewoźnika po Rzymie, Wenecji i Mediolanie. Podróżujący polecą tam aż 6 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki o 8:30, a we wtorki, czwartki i niedziele o 15:15. Rejsy powrotne będą zaplanowane w te same dni odpowiednio na 11:40 oraz 18:25. Lot będzie trwać około dwóch godzin.

W siatce połączeń LOT-u znalazła się także Palma de Mallorca. Rejsy będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a pierwszy z nich nastąpi 30 maja.

PLL LOT w Warszawie szaleje z nowościami na sezon letni 2026. Kamil Wrzosek/LOT materiały prasowe

To nie koniec nowości PLL LOT w Warszawie. Kolejne kierunki zaplanowane na sezon letni to:

stolica Krety - Heraklion ( od 30 maja ; 3 rejsy tygodniowo w poniedziałki i soboty o 11:45 oraz w piątki o 10:20; rejsy powrotne odpowiednio o 16:40 i 15:20; lot potrwa prawie 3 godziny);

Porto ( od 25 maja ; 5 rejsów tygodniowo w poniedziałki, wrotki, czwartki, piątki i niedziele o 14:25; powrót również o 14:25; lot potrwa około 4 godzin i 5 minut w stronę Porto, a w powrotną ok. 3 godziny i 45 minut);

San Francisco ( od 6 maja ; 4 rejsy tygodniowo w środy i soboty o 17:40 oraz czwartki i niedziele o 11:15; loty powrotne odpowiednio o 15:50 oraz 22:15; lot potrwa około 11 godzin i 30 minut);

Ałmaty (od 31 maja; 4 rejsy tygodniowo we wtorki, czwartki, soboty i niedziele o 22:40, powrót o 9:20, lot w stronę Ałmaty potrwa około 6,5 godziny, a powrotny godzinę dłużej).

Do 9 maja 2026 roku LOT oferuje rejs do Marrakeszu z Warszawy. Z kolei do Malagi można się już dostać aż sześć razy tygodniowo.

Po kilku latach przerwy na warszawskie Lotnisko Chopina powróci airBaltic, proponując całoroczne połączenie do Rygi. Loty będą odbywać się 3 razy tygodniowo, w każdy poniedziałek, środę i piątek, a pierwszy z nich zaplanowano na 30 marca.

Ponad 140 kierunków na lato na Lotnisku Chopina to nie jest tylko ładna statystyka, to potężny silnik dla naszych przychodów i twardy dowód na to, że gramy w najwyższej lidze

Nie zabraknie także nowości w Ryanair. Z podwarszawskiego Modlina przewoźnik uruchomi 49 tras, w tym siedem nowych: Alghero, Bratysława, Lamezia, Mediolan, Palermo, Sofia i Walencja.

Z kolei z Lotniska Chopina Ryanair będzie latał do 12 miejsc, w tym trzech nowych kierunków: Leeds, Porto oraz Sewilli.

W ofercie lotniska Warszawa-Radom ponownie pojawią się przewoźnicy czarterowi, zapraszając do egipskiej Hurghady (1 lot tygodniowo, od 25 maja) oraz tureckiej Antalyi (4 loty tygodniowo, dostępne od 25 maja do 14 października).

Wizz Air i PLL LOT także dołożyli swoje kierunki do puli lotniska Warszawa-Radom:

Preweza (PLL LOT, 1 lot tygodniowo, 08.06 - 28.09);

Rzym Fiumicino (PLL LOT, 2 loty tygodniowo, 06.06 - 03.10);

Larnaka (Wizz Air, od połowy czerwca zwiększenie częstotliwości do 3 razy w tygodniu);

Burgas (nowe połączenie sezonowe Wizz Air, 2 loty tygodniowo, 21.07 - 12.09);

Tirana (nowe połączenie sezonowe Wizz Air, 2 loty tygodniowo, 25.06 - 10.09).

Wizz Air i Ryanair z nowymi trasami z Wrocławia

Wyjątkową nowością 2026 roku na lotnisku we Wrocławiu będzie lot na niemieckie lotnisko Karlsruhe/Baden-Baden, położone nieopodal granicy z Francją. Połączenie, które zaoferuje Wizz Air, będzie dostępne w rozkładzie nieco ponad miesiąc - od 15 kwietnia do 20 maja 2026 roku. To idealny wybór na długi weekend majowy.

Od czerwca Wizz Air zbazuje we Wrocławiu trzeci nowoczesny samolot Airbus A321neo, otwierając przy tym trzy nowe kierunki - do Reykjavíku, Dortmundu i Warny. Popularne, obsługiwane już trasy do Barcelony, Bari, Tirany i Malagi, będą miały częstsze połączenia.

Z Wrocławia polecimy także do:

Katanii ( od 30 marca ; 2 rejsy tygodniowo w poniedziałki i piątki);

Ochrydy ( od 7 czerwca , 2 rejsy tygodniowo w środy i niedziele);

Warny ( od 15 czerwca , 2 rejsy tygodniowo w poniedziałki i piątki);

Keflaviku ( od 16 czerwca , 3 rejsy tygodniowo we wtorki, czwartki i soboty);

Dortmundu (od 25 października, 4 rejsy tygodniowo, w poniedziałki, środy, piątki i niedziele).

Również Ryanair konsekwentnie rozwija swoją obecność we Wrocławiu. W sezonie Lato 2026 na dolnośląskim lotnisku zbazowanych będzie 9 samolotów irlandzkiego przewoźnika. Rozkład obejmuje z kolei 50 kierunków, w tym cztery nowe trasy: do Londynu Luton, Sewilli, Rimini oraz Tirany.

Z kolei od 16 kwietnia niskokosztowy przewoźnik Transavia, który należy do grupy Air France-KLM zainauguruje loty ze stolicy Dolnego Śląska na lotnisko Paryż-Orly.

Wakacje z Zielonej Góry

PLL LOT oferuje stałe połączenie z Lotniska Zielona Góra-Babimost do Warszawy, jednak przygotowano także specjalną ofertę wakacyjną. Turyści wybiorą się do:

Antalyi (2 loty w tygodniu, 29.05 - 23.10);

Enfidhy (1 lot w tygodniu, 01.06 - 19.10);

Tirany (1 lot w tygodniu, 11.06 - 27.08);

Marsa Alam (1 lot w tygodniu, kontynuacja całorocznego połączenia).

