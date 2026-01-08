Dużą zaletą nowego połączenia jest lokalizacja lotniska Paryż-Orly, położonego zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum stolicy Francji. To przekłada się na krótszy i wygodniejszy dojazd do miasta.

Dodatkowym atutem Orly jest dobra komunikacja z Paryżem oraz szeroka oferta połączeń krajowych i europejskich, w tym do popularnych kierunków turystycznych.

Wrocław to dynamiczne miasto o dużej atrakcyjności kulturalnej i gospodarczej. Trasa ta jest zgodna z naszą strategią oferowania klientom coraz większej liczby bezpośrednich i łatwo dostępnych połączeń w całej Europie.

Ten kierunek to świetna wiadomość, bo do tej pory z Wrocławia do Paryża mogliśmy polecieć Ryanairem na lotnisko Beauvais, oddalone od stolicy Francji o około 100 kilometrów.

Jednocześnie połączenie to daje pasażerom dostęp do bogatej siatki połączeń linii Air France z lotniska Orly - drugiego największego portu w Paryżu i jednego z największych lotnisk w Europie (ponad 33 mln pasażerów rocznie)

Transavia. Co to za linia lotnicza?

Transavia France jest spółką zależną Grupy Air France-KLM realizującą loty średniego zasięgu z baz we Francji. Linia obsługuje ponad 130 kierunków we Francji, Europie oraz w basenie Morza Śródziemnego.

Linia Transavia wraca do Polski po trzech latach. W 2023 roku zawiesiła loty z Krakowa do Eindhoven i właśnie na lotnisko Paryż-Orly. Wcześniej latała też do Amsterdamu z Pyrzowic, Warszawy i Krakowa - przypomina serwis Rynek Lotniczy.

Inauguracyjny lot został zaplanowany na 16 kwietnia 2026 roku. Połączenie Wrocław - Paryż Orly będzie realizowane w czwartki i niedziele, co czyni z niego idealny wybór dla miłośników city breaków.

Kolejny kierunek z Wrocławia

Paryż Orly to kolejny kierunek, który będzie uruchomiony w 2026 roku z Wrocławia.

Jakiś czas temu swoje nowości ogłosiła linia Wizz Air. Od grudnia lata już z Dolnego Śląska na Gran Canarię. W styczniu zostanie uruchomione połączenie z Katanią na Sycylii, a w czerwcu do Podgoricy w Czarnogórze i Ochrydy w Macedonii. Planowane są też loty do Reykjavíku, Dortmundu i Warny. Będzie też więcej lotów na popularnych, już obsługiwanych trasach z Wrocławia do Barcelony, Bari, Tirany i Malagi.

W grudniu nowe kierunki uruchomił Ryanair. To Sewilla w Hiszpanii, Londyn-Luton i Newcastle w Wielkiej Brytanii, Pescara i Lamezia we Włoszech oraz Ateny w Grecji.

W marcu drugie dziennie połączenie do Kopenhagi mają z kolei uruchomić skandynawskie linie lotnicze SAS.

