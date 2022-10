Czy gry wideo mogą poprawiać pamięć seniorów?

Ilona Dobijańska Nauka

Jak okazuje się w badaniach opublikowanych na łamach czasopisma naukowego "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America", jak najbardziej mogą. Ale nie oznacza to jednak, że powinniśmy zacząć tłumaczyć naszym babciom i dziadkom, na czym polega "Call of Duty" czy "Fortnite". Sedno sprawy znajduje się w nieco innym miejscu.

Zdjęcie Czy gry wideo mogą poprawiać pamięć seniorów? / Robert Alexander/Getty Images / Getty Images