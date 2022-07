Czy odkrycie fizyków pozwoli lepiej zrozumieć siły jądrowe?

Dlaczego fizycy poszukują tetraneutronów?

W jądrze atomowym protony i neutrony są silnie ze sobą związane. Potencjalne tetraneutrony wydają się być stanami quasi-związanymi, ich czas trwania to mniej niż jedna miliardowa z bilionowej części sekundy.



Jądra atomów posiadają przynajmniej jeden proton, przez co fizycy nie mają możliwości pełnego poznania sił grupach, które złożone są z samych neutronów. Z tego powodu tetraneutrony są niezwykle fascynujące. Potwierdzenie ich odkrycia pomogą zbadać tajemnicze siły neutronowo-neutronowe.

Odkrycie naukowców byłoby pierwszym tego typu

"Do tej pory nie było prawdziwych obserwacji [...] takiego układu, który składa się wyłącznie z neutronów" Meytal Duer, fizyk jądrowy z Politechniki w Darmstadt (Niemcy)

W celu stworzenia kwartetów neutronowych wykorzystano wiązki radioaktywnego helu, bogatego w neutrony tzw. helu-8, który sprowadzony został z Japonii. Uderzono nim w cel zawierający protony. Podczas uderzenia została wybita grupa dwóch protonów i dwóch neutronów a jako, że każde jądro helu-8 posiadało dwa protony i sześć neutronów, ostatecznie zostały cztery neutrony. Według Marlène Assié, fizyka jądrowego z Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie w Orsay we Francji do tej pory były pewne wskazania, ale nie było pewności co do istnienia tetraneutronów.

Wątpliwości i konieczność dalszych badań

Ze względu na pewne rozbieżności w uzyskanych wynikach i obliczeniach teoretycznych, cześć naukowców poddaje w wątpliwość nowe odkrycie.

"W rzeczywistości teoretyczne wyniki są bardzo kontrowersyjne, ponieważ albo przewidują rezonans tetraneutronowy zgodny z wynikami przedstawionymi w tym artykule, albo w ogóle nie przewidują żadnego rezonansu". Stefano Gandolfi, fizyk jądrowy z Los Alamos National Laboratory

Wykrywanie neutronów nie tworzących łuku elektrycznego jest znacznie trudniejsze niż wykrycie naładowanych cząstek. Z pewnością niezbędne są dalsze obliczenia oraz dodatkowe eksperymenty.

