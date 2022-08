Naukowcy z University of California w Berkley opracowali tani sposób na wychwytywanie i wiązanie dwutlenku węgla. Jak mówią, będzie można go wykorzystać w kominach fabryk, elektrowni oraz rurach wydechowych samochodów. Czyli w zasadzie wszędzie.

Opracowany przez nich sposób opiera się na wykorzystaniu melaminy. Niektórzy kojarzą tę nazwę. To ten sam związek, który tworzy odporne powierzchnie. Z tego powodu wykorzystuje się ją do produkcji laminatów płyt drewnopochodnych. Używa się też jej do wyrobu klejów, farb i lakierów. Z melaminy wytwarza się też przedmioty odporne na wysoką temperaturę.

Reklama

Sposoby na wyłapywanie CO2 są skomplikowane i drogie, ale...

Są już sposoby na wychwytywanie dwutlenku węgla, na przykład z kominów elektrowni. Są jednak drogie lub mało praktyczne, bo wykorzystują ciecze. Melamina jest ciałem stałym, jest też łatwa w syntezie. Przede wszystkim jest też tania.

Badacze odkryli, że kwas cyjanurowy dodany w procesie syntezy melaminy sprawia, że tworzą się w niej mikroskopijne pory. To one sprawiają, że taka zmodyfikowany związek pochłania dwutlenek węgla niezwykle szybko, bo nawet w ciągu 3 minut. Donoszą o tym w "Science Advances".

Co można zrobić ze złapanym dwutlenkiem węgla? Można go wtłaczać pod ziemię albo wykorzystać w przemyśle chemicznym. Można też zeń produkować metanol i etanol, które posłużą jako paliwa.

...Nowa metoda wyłapywania CO2 jest prosta i tania

Dzisiejsze metody wychwytywania dwutlenku węgla opierają się głównie na przepuszczaniu gazów spalinowych przez roztwory amin. Powstają karbaminiany, które jednak trudno jest rozłożyć. Wymaga to temperatur między 120 a 150 stopni.

Melamina uwalnia zaś dwutlenek węgla po podgrzaniu zaledwie do 40 stopni. To pozwoli zaoszczędzić mnóstwo energii (a co za tym idzie, pieniędzy). Z tego powodu metodzie można tylko wróżyć sukces. Kto wie, może samochody spalinowe wcale nie odejdą tak szybko do lamusa?

Proces wytwarzania takiej porowatej melaminy istnieje na razie tylko w skali laboratoryjnej. Ale melaminę łatwo wytworzyć można z taniego mocznika. Ten z kolei zaś w reakcji dwutlenku węgla z amoniakiem.

“Sektorowi energii i ochrony środowiska nasza praca przynosi związek o wysokiej sprawności i stałym stanie skupienia wraz z wyjaśnieniem mechanizmu jego działania. Zachęca jednak też innych badaczy do poszukiwań innych materiałów o porowatej strukturze metodami naukowymi, w oparciu o strukturę atomową, zamiast metodą prób i błędów", mówi dr Haiyan Mao, jeden z autorów odkrycia.