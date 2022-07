Poszukiwanie źródeł energii jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Nieustanny rozwój transportu wiąże się z koniecznością zastąpienia tradycyjnego paliwa bardziej ekologicznymi źródłami energii.

Prosty skład

Rozwiązanie opracowane i sprawdzone przez naukowców w Móstoles w Hiszpanii pozwala uzyskać paliwo, wykorzystując światło słoneczne, dwutlenek węgla i wodę przy użyciu katalizatora zawierającego cer.

Wideo youtube

Jak wygląda proces tworzenia paliwa?

Choć w laboratorium udało się przeprowadzić cały proces już w 2015 roku, to nikt nie dokonał tego na dużą skalę w terenie. Naukowcy postanowili więc sprawdzić, jak w praktyce sprawdzi się produkcja nafty słonecznej.

Zespół umieścił 169 śledzących ruch Słońca luster, które odbijały promienie słoneczne, skupiając je w reaktorze na szczycie 15-metrowej wieży. Promienie wpadały przez okienko, a instalacja doprowadzała dwutlenek węgla i parę wodną.

W momencie podgrzania promieniami słonecznymi zachodzi reakcja, podczas której tworzy się gaz syntezowy. Jest on przesyłany rurami do maszyny, która przekształca go w naftę i inne węglowodory.

Jak wydajny jest proces?

Podczas dziewięciodniowego eksperymentu uzyskano około 5191 litrów gazu syntezowego, wykorzystując przy tym 4 proc. energii słonecznej. Wykorzystano go do produkcji zarówno nafty jak i oleju napędowego. Według Steinfelda instalacja pozwala uzyskać litr nafty dziennie.

Wideo youtube

Czy to nie jest zbyt mało?

Trzeba pamiętać, że to dopiero pierwsze próby wykorzystania nowej technologii. Sukcesem jest to, że działa. W dalszej kolejności trzeba poprawić jej wydajność. Odzyskiwanie niewykorzystanego ciepła i poprawa absorpcji ciepła przez cer może zwiększyć skuteczność nawet o 20 proc. Taki wynik sprawi, że całość będzie ekonomicznie opłacalna.

Aby mieć odniesienie, jaka ilość paliwa musi być produkowana, warto wspomnieć, że Boeing 747 spala około 19 000 litrów paliwa podczas startu i wznoszenia się na wysokość przelotową.

Lotnictwo odpowiedzialne jest za 5 proc. emisji gazów cieplarnianych, stąd badania nad produkcją nowych paliw są istotne z punktu widzenia środowiska.

Źródła:

