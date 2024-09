Astrochemicy Ryan Fortenberry z Uniwersytetu Missisipi oraz Ralf Kaiser z Uniwersytetu Hawajskiego postanowili przyjrzeć się możliwości powstawania kwasu glicerynowego w warunkach przypominających te panujące w kosmosie.

Kwas glicerynowy odgrywa kluczową rolę w metabolizmie organizmów na Ziemi. Co więcej, jest on jednym z tzw. budulców życia - substancji, które są niezbędne do powstawania większych cząsteczek biologicznych, takich jak białka czy kwasy nukleinowe.

W badaniach opublikowanych w niemieckim czasopiśmie Physik in unserer Zeit naukowcy wykazali, że kwas glicerynowy mógł powstać w przestrzeni kosmicznej, np. w ogromnych chmurach gazowych, takich jak Sagittarius B2 z centrum naszej galaktyki.

Odkrycie to wypełnia istotną lukę między prostymi cząsteczkami takimi jak węgiel czy wodór, a bardziej złożonymi biomolekułami, które umożliwiają powstanie życia.

Od gwiazd do powstania życia

Badanie Fortenberry’ego i Kaisera porusza fundamentalne pytanie - "skąd pochodzimy?". Naukowcy od dawna starają się zrozumieć, w jaki sposób atomy, które powstały w jądrach gwiazd, przekształciły się w cząsteczki, z których składa się życie.

Kwas glicerynowy jest jednym z pośrednich kroków w tym procesie. Jak wyjaśnia Fortenberry, jeśli porównamy cząsteczki takie jak węgiel do liści i szyszek, a biomolekuły do drzew, to kwas glicerynowy jest jedną z gałęzi, które łączą te dwa rodzaje cząsteczek.

Kwas glicerynowy to prosty związek chemiczny, ale jego obecność w kosmosie może oznaczać, że niektóre z elementów niezbędnych do powstania życia były dostarczane na Ziemię przez meteoryty czy komety. Świadczy to o tym, że warunki do powstania życia mogą być w kosmosie bardziej powszechne, niż do tej pory sądzono.

Czy życie na Ziemi pochodzi z kosmosu?

Odkrycie możliwości tworzenia się kwasu glicerynowego w przestrzeni kosmicznej wzmacnia teorię, że życie na Ziemi mogło mieć swoje początki poza naszą planetą. Jeśli takie molekuły jak kwas glicerynowy mogły powstawać w kosmosie i docierać na Ziemię przez komety lub meteoryty, to być może życie na naszej planecie nie jest aż tak wyjątkowe, jak wcześniej myśleliśmy.