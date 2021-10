Dark Side of the Mars: Dziwne zdjęcie z powierzchni Czerwonej Planety

Zamontowany na sondzie naukowo-telekomunikacyjnej Mars Reconnaissance Orbiter (w skrócie MRO) i ukrywający się pod akronimem HiRise (właściwie: High Resolution Imaging Experiment) sprzęt do rejestrowania obrazu regularnie dostarcza zadziwiających i czasem niespodziewanych zdjęć powierzchni Czerwonej Planety.

Kilka dni temu ekipa odpowiedzialna za program HiRise opublikowała Twitterze świeżą fotografię wykonaną na orbicie Marsa.

Widnieje na niej kształt, który może wydawać się znajomy fanom klasycznego, progresywnego rocka.

Dla ułatwienia HiRise umieścił obok legendarną okładkę płyty zespołu Pink Floyd “The Dark Side of the Moon" w 1973, przedstawiającą schemat działania pryzmatu.

Internauci od razu podchwycili żart, a post rozszedł się błyskawicznie po sieci.

Co właściwie przedstawia zdjęcie z MRO? Ekipa HiRise, pracująca na co dzień na University of Arizona wyjaśnia, iż są to pasma rozciągnięte na osadach warstwowych w rejonie bieguna północnego Marsa.