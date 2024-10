Polska zmaga się z problemami natury demograficznej i potwierdzają to nowe dane, które w poniedziałek zostały udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny. Zjawisko depopulacji postępuje i niezatrzymanie go sprawi, że Polaków będzie po prostu coraz mniej.

Za kilkadziesiąt lat liczba Polaków spadnie o blisko 7 mln

Polska w przeszłości zmagała się już z kryzysami demograficznymi. Na przykład w latach 1997-2007. Dane za 2023 r. pokazują, że kraj ponownie doświadcza zjawiska. Jakby tego było mało, to Główny Urząd Statystyczny zwraca uwagę na fakt, że tym razem przybierze ono większy rozmiar i ma mieć charakter dłuższej tendencji. Dla populacji Polaków jest to bardzo zła wiadomość.

GUS szacuje, że przy utrzymaniu się trwających obecnie procesów demograficznych liczba ludności Polski zmniejszy się do 2060 r. aż o 6,7 mln osób. Ten pesymistyczny scenariusz pokrywa się również z prognozami, które jakiś czas temu udostępniło ONZ. W raporcie organizacji zwrócono uwagę na podobny problem, gdzie z czasem liczba Polaków może być dwukrotnie mniejsza niż obecnie!

Polki rodzą coraz mniej dzieci

Główny Urząd Statystyczny zwraca uwagę na problem związany ze współczynnikiem dzietności w Polsce. Od 1990 r. jest on mniejszy od 2. Sytuacja ma miejsce od trzech dekad i ma ogromny wpływ na zapewnienie procesu zastępowalności pokoleń. Mówiąc prościej, Polki rodzą coraz mniej dzieci.

"Z roku na rok zmniejsza się liczba urodzeń, a od 1998 roku nie osiąga 400 tys. (z wyjątkiem lat 2008-2010 oraz 2017 roku, kiedy nastąpiły jej wzrosty). W roku 2022 zarejestrowano 305 tys., natomiast w 2023 roku liczba urodzeń żywych zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku o około 33 tys. i wyniosła 272 tys. Jest to najniższa liczba urodzeń odnotowana w całym okresie powojennym. czytamy w raporcie GUS-u

GUS zwraca uwagę na to, że kobiety w Polsce statystycznie rodzą dzieci coraz później. Średni wiek matki w momencie urodzenia pierwszego dziecka w 2023 r. wynosił 31. To o pięć lat więcej w porównaniu do lat 1990-2000.

Coraz więcej dzieci rodzą cudzoziemki

Główny Urząd Statystyczny zwrócił także uwagę na inny trend. To coraz większa liczba dzieci rodzonych w Polsce, których matki są cudzoziemkami. W 2023 r. było to 6,7 proc. wśród wszystkich urodzeń żywych. Dla porównania w 2021 r. wskaźnik wynosił zaledwie 2,1 proc., a w 2022 r. 5,5 proc.

Z informacji przekazanych przez GUS wynika, że najwięcej matek cudzoziemek w Polsce stanowią Ukrainki, Białorusinki i Rosjanki. Natomiast w przypadku krajów azjatyckich są to kobiety pochodzące z Wietnamu, Indii oraz Filipin.