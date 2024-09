"Najfajniejsze dzielnice" 2024 roku wybrane. Gdzie Polska?

Aby stworzyć ranking na 2024 rok, globalna sieć redaktorów i współpracowników Time Out przedstawiła swoje propozycje, które zostały ocenione m.in. pod kątem tego, co nazywa się "unikalnym lokalnym klimatem". Efekty? Na czele listy znalazła się tętniąca życiem dzielnica Notre-Dame du Mont w Marsylii we Francji, słynąca ze sztuki ulicznej i życia nocnego. Według właścicieli lokalnej restauracji Razzia, jest to miejsce, gdzie "wszyscy się znają i sobie pomagają".

To miejsce stale się rozwija. Sklepy są autentyczne, podobnie jak ludzie, którzy tu pracują i mieszkają powiedzieli CNN Travel.

Jak nie Francja, to Maroko i Indonezja

Innymi ważnymi miejscami i wizytówkami dzielnicy są księgarnia Histoire de l'œil, która działa w okolicy od prawie dwóch dekad, a także restauracja Caterine znana z "niesamowitego kebaba z ośmiornicy". Na drugim miejscu w rankingu Time Out znajduje się Mers Sultan w Casablance, chwalona za swoją autentyczność artystyczną, a podium uzupełnia Pererenan na Bali, wyróżniona za "dziewicze plaże, przytulne kawiarnie i eklektyczne sklepy." Niestety redaktorzy ponownie nie docenili polskich dzielnic i pozostaje mieć nadzieję, że coś zmieni się w przyszłym roku.

Top 10 dzielnic świata Time Out na 2024 rok:

Notre-Dame du Mont, Marsylia, Francja Mers Sultan, Casablanca, Maroko Pererenan, Bali, Indonezja Seongsu-dong, Seul, Korea Południowa Kerns, Portland, USA Stokes Croft & St Paul’s, Bristol, Wielka Brytania Chippendale, Sydney, Australia Príncipe Real, Lizbona, Portugalia Glória, Rio de Janeiro, Brazylia Windsor, Melbourne, Australia