Naukowcy z kanadyjskiego University of British Columbia znaleźli sposób na przetwarzanie starego drewna i odpadów przy jego produkcji. Okazało się, że drewno może być twardsze niż stal.

Sposób polega na częściowym rozpuszczeniu ligniny, jednego ze składników drewna, za pomocą dimetyloacetamidu w obecności chlorku litu. Proces ten nie narusza jednak innego budulca drewna - włókien celulozy.

Po rozpuszczeniu ligniny kawałki drewna można ze sobą skleić. Choć nie przypominają już w wyglądzie drewna, mają inną właściwość. Okazały się twardsze od stali, a nawet jej stopów z tytanem.

Taka twardość to skutek nowych wiązań wodorowych, które powstają między włóknami celulozy. O odkryciu naukowcy donoszą w “Nature Sustainability".

Drewno twardsze niż stal - albo przezroczyste jak szyba

Badacze sugerują, że w ten sposób będzie można wykorzystywać drewno, nadając starym deskom zupełnie nowy kształt. Będzie można też odnawiać (i utwardzać) powierzchnie starych drewnianych przedmiotów.

Proces regeneracji drewna nie wymaga szczególnych warunków. Można to robić wszędzie, gdzie drewno jest przetwarzane. Naukowcy mają nadzieję, że dzięki ich odkryciu drewno stanie się prawdziwym materiałem odnawialnym - będzie można je wykorzystywać wielokrotnie.

Trzeba przyznać, że nie jest to pomysł zupełnie nowy. O tym, że z drewna można tworzyć przedmioty twardsze niż stal donosili już naukowcy w “Matter" w 2021 roku. Badacze z University of Maryland rozpuścili ligninę i z celulozy zrobili między innymi kuchenny nóż, który nie ustępował twardości stalowemu.

Udało im się to jednak dzięki całkowitemu rozpuszczeniu ligniny, a następnie sprasowaniu celulozy pod ciśnieniem. Kanadyjski sposób obywa się jednak bez tego kłopotliwego zabiegu, bo ligninę rozpuszcza częściowo.

Również w ubiegłym roku badacze odkryli sposób na to, jak sprawić, żeby drewno było przezroczyste. Niewielka chemiczna modyfikacja sprawia, że przepuszcza do 90 proc. światła, odkryli również w ubiegłym roku naukowcy z University of Maryland (donosili w “Science Advances").