„Dziwny metal” stał się jeszcze dziwniejszy podczas eksperymentu

Fizyk teoretyczny Yashar Komijani z Uniwersytetu w Cincinnati podjął się eksperymentu z użyciem dziwnego metalu ze stopu iterbu. Wraz z kolegami fizykami z laboratorium Hyogo w Japonii wystrzelili radioaktywne promienie gamma w „dziwny metal”.

„Dziwne metale”

Dziwnymi metalami fizycy nazywają określoną klasę minerałów, które są związane z nadprzewodnikami temperaturowymi. Określenie „dziwne” odnosi się do ich specyficznej natury, nie wydają się one przestrzegać tradycyjnych reguł elektrycznych. Zaobserwowano to po raz pierwszy podczas badań nad minerałami zwanymi miedzianami.

