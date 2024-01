Eksperymentalny dowód na najbardziej przerażający koniec wszechświata

Koniec wszechświata mógłby wyglądać właśnie tak?

Istnieje wiele alternatywnych teorii dotyczących końca wszechświata. Wydaje się, że ludzkość znajduje upodobanie w poszukiwaniu informacji na temat tego, kiedy nastąpi i jak on będzie wyglądał. Samych „końców świata” przeżyliśmy już kilka. Teraz jednak naukowców interesuje szersze zagadnienie. Otóż zastanawiają się, jak mógłby wyglądać koniec całego wszechświata.

Jednym z proponowanych scenariuszy jest „fałszywy rozpad próżni”. Opiera się on na założeniu, że podstawowe pole wszechświata nie znajduje się w najniższym możliwym stanie, oznaczałoby to, że znany nam wszechświat rozrósł się w pozornie stabilnym regionie. Co to oznacza? Według artykułu opublikowanego w czasopiśmie „Nature Physics” podstawowe pole może osiągnąć bardziej stabilną wartość, co poskutkowałoby powstaniem bańki wymazującej całą rzeczywistość.

