Ich celem było opracowanie urządzenia, które będzie dostępne na każdą kieszeń. Na rynku można zakupić aparaty ułatwiające czytanie osobom niewidomym, ale są bardzo drogie. Dzieło polskich naukowców ma być bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o cenę. Jego twórcy oceniają, że będzie kosztować ok. 1000 złotych, kilkanaście razy mniej niż podobne, dostępne urządzenia na świecie. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, gdyż osoby niewidome chcą czytać jak najwięcej książek, a wybór nadal jest niewielki. Tylko 1 % książek na świecie dostępne jest dla osób niewidomych w przetłumaczeniu na alfabet Braille’a.

Urządzenie będzie także niezwykle pomocne dla osób, które np. nagle utraciły wzrok - prototyp oferuje zintegrowany program do nauki alfabetu Braille’a.



Zdjęcie Alfabet Braille'a wynalazł 200 lat temu Louis Braille. Jest to system pisma punktowego (dotykowego) dla osób niewidomych. Można nim pisać we wszystkich językach. / East News

Jak działa urządzenie?

System tworzy literę zapisaną w alfabecie Braille’a poprzez wysunięcie odpowiednich wypustek i odczytując ją głosowo. Docelowo urządzenie będzie umożliwiało przetworzenie kilku liter jednocześnie w celu czytania całych słów. Wyjątkowość dzieła polskich naukowców polega na jego uniwersalności.

Urządzenia umożliwia jednocześnie naukę czytania pisma dla niewidomych, jak i tłumaczenie tekstu ze zdjęcia w czasie rzeczywistym. Już wiadomo, że oprogramowanie urządzenia będzie zawierało elementy sztucznej inteligencji.



Zdjęcie Urządzenie Kuby Lewickiego i Bartłomieja Szostka zawiera kamerę, która gromadzi w czasie rzeczywistym obraz a przy wsparciu algorytmów m.in. Sztucznej Inteligencji urządzenie wyświetla układ wypustek tłumaczących obraz na alfabet Braille’a / East News

FutureLab to jednostka Politechniki Krakowskiej wspierająca od 4 lat najzdolniejszych studentów. Co roku organizuje konkurs na projekty studenckie, które potem finansuje i wspiera. Obecnie pod swoimi skrzydłami ma 82 projekty i ponad 800 najzdolniejszych studentów. To prawdziwa wylęgarnia naukowych talentów.