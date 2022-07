Finowie mają pierwszy komercyjny akumulator z... piasku

Zespół fińskich naukowców opracował pierwszy na świecie piaskowy akumulator, aby móc gromadzić energię nawet przez wiele miesięcy, donosi BBC. W sytuacji, gdy udział energii odnawialnej ma znacznie wzrosnąć, konieczne będzie jej coraz efektywniejsze gromadzenie w celu wykorzystania nadwyżki w późniejszym czasie. Farma solarna będzie produkowała energię za dnia, wiatrowa tylko w momencie poziomego ruchu powietrza.



Co prawda, aby poradzić sobie z niedoborem energii, można by wybudować większą ilość elektrowni szczytowo pompowych (co zrobiła Szwajcaria), ale ta metoda jest droga i również ma wiele wad. Fińskie rozwiązanie jest znacznie tańszą alternatywą.

Zasada działania piaskowych akumulatorów

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych akumulatorów, nadwyżka energii odprowadzana jest w celu jej zgromadzenia. Jednak zamiast przesyłania elektronów, wykorzystuje się nagrzewanie rezystancyjne, jak w kominkach elektrycznych. Energia wykorzystywana jest do podgrzania powietrza, a następnie przez wymiennik ciepła, przenoszona jest do piasku. Materiał ten ma wysoką temperaturę topnienia, w związku z czym może efektywnie zgromadzić znaczną ilość energii. Imponujący jest również czas przechowywania energii. Obecnie piasek może być trzymany w temperaturze 500 st. C przez kilka miesięcy.

Dalsze działania naukowców

Teraz przyszedł czas na sprawdzenie możliwości skalowania całej inwestycji. W związku z tym naukowcy założyli firmę Polar Night Energy, która współpracuje z niewielką elektrownią w miejscowości Kankaanpää w zachodniej Finlandii. Bateria jest w rzeczywistości ogromnym silosem, do którego wypełnienia użyto 100 ton piasku. Obecnie energia ogrzewa dzielnicę miasta, ale jeśli zajdzie potrzeba, gorące powietrze można wykorzystać do podgrzania wody, a następnie innych budynków na większym obszarze.

Zdjęcie Fiński "piaskowy akumulator" to silos, do napełnienia którego użyto 100 ton piasku / Polar Night Energy / domena publiczna

Co prawda zamiana gorącego powietrza na energię elektryczną nie jest jeszcze zbyt efektywna, to sama możliwość gromadzenia energii i skala czasowa są już imponujące. Finowie prowadzą dalsze eksperymenty i wieszczą swojemu rozwiązaniu ogromny sukces.