Astronomia Koniec zabawy. USA wysyłają w kosmos dron z napędem jądrowym

To kolejne spektakularne zdjęcie Kosmicznego Teleskopu Hubble'a, na którym widać bardzo rzadki proces astronomiczny - fuzję galaktyk.

Masa pyłu i jasne wiry gwiazd to efekt łączenia galaktyk oznaczony jako IC 2431, który znajduje się w gwiazdozbiorze Raka, 681 mln lat świetlnych od Ziemi. Gęsty obłok pyłu przesłania centrum tego obrazu, choć światło z galaktyki tła przebija się przez jego zewnętrzne krańce.

Zdjęcie pochodzi z serii obserwacji Hubble'a badających dziwne i nietypowe galaktyki namierzone w ramach projektu nazwanego Galaktycznym Zoo (Galaxy Zoo).

Reklama

Pierwotnie miał być on największym spisem znanych nam galaktyk. W tym celu sklasyfikowano 900 000 niezbadanych galaktyk wykorzystując czas pracy ponad 100 000 wolontariuszy. Udało się tego dokonać w zaledwie 175 dni.

Badanie fuzji galaktyk może pomóc astronomom zrozumieć przeszłość i przyszłość Drogi Mlecznej. Panuje przekonanie, że Droga Mleczna pochłonęła ponad tuzin galaktyk w ciągu ostatnich 12 mld lat.

Nasza galaktyka jest na dobrej drodze do fuzji z galaktyką Andromedy, do którego dojdzie za ok. 4,5 mld lat. Fuzja ta całkowicie zmieni nocne niebo nad Ziemią, ale Układ Słoneczny prawdopodobnie pozostanie nietknięty.