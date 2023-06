Według Woods Hole Oceanographic Institution do tej pory ludziom udało się zmapować jedynie 20 procent dna morskiego, przy czym wody oceaniczne stanowią ponad dwie trzecie powierzchni naszej planety. Powód takiego stanu rzeczy jest bardzo prosty, mianowicie, na dnie morskim panują niesprzyjające warunki, a im głębiej schodzimy, tym stają się one ekstremalne. Zejście na określone głębokości oznacza zanurzenie się w królestwie ciemności i ogromnego ciśnienia. Wiele czynników wpływa na to, że kompleksowa eksploracja dna oceanu pozostaje poza naszym zasięgiem.

Te same czynniki decydują o tym, że tak trudno jest odnaleźć zaginioną łódź podwodną płynącą do wraku Titanica. Zespoły poszukiwawcze obecnie polegają przede wszystkim na sonarach, czyli technice wykorzystującej fale dźwiękowe do badania głębin, by namierzyć Titana.