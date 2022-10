Siła grawitacji wywołuje ruch wzdłuż uskoków w skorupie ziemskiej, przez co powoduje zapadanie się olbrzymich mas skał w jednym miejscu i odsłaniając materiał w innym. Taki proces tworzy tzw. metamorficzne kompleksy rdzenia (eng. metamorphic core complexes). Do tej pory naukowcy skupiali się na mechanizmach powstawania tych struktur, pomijając warunki ich ewolucji, które do tej pory wydawały się być czymś "tajemniczym". Teraz badacze zidentyfikowali kluczowe procesy odpowiedzialne za ich powstawanie.

Grawitacja, która tworzy powierzchnię ziemi

Zespół naukowy potwierdził, że wspomniane kompleksy są pozostałościami wcześniej "zawalonych" pasm górskich. Dzięki modelowaniu komputerowemu odkryli, że głównym motorem napędowym powstawania tych struktur jest tworzenie się nawarstwień, a następnie osłabianie wiązań u ich podstawy. W wyniku skomplikowanych procesów geologicznych (m.in. przez subdukcję, czy zderzenia kontynentalne) często pod pasmami górskimi tworzą się tzw. crustal roots (dosłw. korzenie skorupy). Formy te "wbijają" się w płaszcz ziemski - mają one mniejszą gęstość od materii je otaczającej.

Wskutek oddziaływania grawitacji, ciepła, ruchów płaszcza i topnienia skał, struktury te odrywają się i zaczynają zapadać się do wnętrza naszej planety. Powoduje to odkształcenie powierzchni ziemi, a także niżej znajdujących się warstw.

