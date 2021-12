Naukowcy z University of Vermont College of Medicine w Burlington pod kierownictwem dr Mary Cushman odkryli czynnik genetyczny, który jest związany z wyższym ryzykiem demencji i innych zaburzeń poznawczych w starszym wieku. Okazuje się, że wpływ na rozwój choroby może mieć grupa krwi AB, która występuje u jednej na 25 osób.

Niezdrowe grupy krwi

- Niektóre grupy krwi mogą zwiększać ryzyko zachorowania na poważne schorzenia. Grupa krwi AB jest ogólnie uważana za najmniej zdrową grupę krwi, przynajmniej w porównaniu z innymi typami - powiedział dr Daniel Boyer z The Farr Institute, w wywiadzie dla "Parade".

Choroby serca i niektóre rodzaje nowotworów są związane z genem ABO, obecnym u osób z grupą krwi AB. Osoby z grupą krwi 0 cechuje zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy, a osoby z grupami krwi A i AB są bardziej narażone na zachorowanie na raka żołądka i trzustki. Grupę krwi AB została również powiązana z COVID-19. Według najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie medycznym "American Academy of Neurology", grupa krwi AB może zwiększać ryzyko utraty pamięci.

Naukowcy monitorowali 30 000 osób przez ponad trzy lata. Zespół Cushman przeanalizował ich pamięć błyskawiczną, płynność słowną, orientację i zdolność do nauczenia się 10-słownej listy. Pod koniec badania u 495 osób wystąpiło znaczne pogorszenie funkcji poznawczych. Z tej grupy badacze odkryli, że jedna szczególna grupa krwi wykazywała wyższe ryzyko pogorszenia zdolności poznawczych: grupa krwi AB.



- Osoby z grupą krwi AB stanowiły 6 procent grupy, u których rozwinęły się zaburzenia funkcji poznawczych, co jest wartością wyższą niż 4 procent stwierdzone w populacji ogólnej. Badanie wykazało, że osoby z krwią AB były o 82 proc. bardziej narażone na rozwinięcie się problemów z myśleniem i pamięcią, które mogą prowadzić do demencji - powiedziała dr Mary Cushman.

Grupy krwi a demencja

Zespół Cushman połączył ryzyko wystąpienia demencji z czynnikiem VIII, który zaczęto uważać za biomarker spadku zdolności poznawczych. Czynnik VIII, zwany także globuliną antyhemofilową, czynnikiem płytkowy 1, to białko odpowiadające za krzepnięcie krwi, występujące w ludzkim organizmie. Z jednej strony, brak czynnika VIII powoduje hemofilię, bo nasz organizm nie jest w stanie poradzić sobie z otwartymi ranami i dochodzi do trudnych do opanowania krwotoków. Z kolei za wysoki poziom czynnika VIII zwiększa ryzyko udaru, ponieważ może przyczyniać się do powstawania skrzepów w naczyniach krwionośnych mózgu.

Powiązano wysoki poziom czynnika VIII z 24-procentowym wzrostem szans na rozwój problemów z pamięcią i myśleniem. Mechanizmy tej korelacji nie są w pełni poznane, ale uważa się, że niektóre grupy krwi mogą wpływać na ryzyko wystąpienia wielu schorzeń, które zwiększają szansę rozwoju demencji.



Zdjęcie Przed demencją coraz trudniej uciec / 123RF/PICSEL

U osób z grupą krwi 0 odnotowano mniej udarów i mniejsze ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowych. To z kolei zmniejsza szanse rozwoju demencji. Z kolei osoby z grupami krwi A, B i AB miały o 8 proc. większe szanse na wystąpienia zawału serca i aż o 47 proc. większe ryzyko rozwoju zatorowości płucnej. Wiedza na temat tego, które grupy krwi są bardziej narażone na określone choroby, może pozwolić na lepszą opiekę nad osobami o zwiększonym ryzyku.



- Nasze badanie patrzy na grupę krwi i ryzyko zaburzeń poznawczych, ale kilka poprzednich badań wykazało, że czynniki, takie jak wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu i cukrzyca zwiększają ryzyko zaburzeń poznawczych i demencji. Grupa krwi jest również związana z innymi warunkami naczyniowymi, takimi jak udar, więc ustalenia podkreślają powiązania między kwestiami naczyniowymi a zdrowiem mózgu. Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te wyniki - powiedziała dr Mary Cushman.



Warto pamiętać, że na rozwój demencji i zaburzeń funkcji poznawczych wpływa wiele czynników. Grupy krwi to tylko jeden z elementów układanki. Korelacja nie jest tym samym, co związek przyczynowy. Osoby z grupą krwi AB (i genem AB0) wcale nie muszą zachorować na demencję.