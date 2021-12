Nauka Rzadka choroba wzroku pod kontrolą. Naukowcy wykorzystali istniejący lek



Demencja jest powiązana z postępującą degradacją pracy mózgu. Nie jest ona chorobą lecz zbiorem symptomów, który kojarzy nam się głównie z lukami w pamięci. Jednak demencja obejmuje również kłopoty z komunikacją, rozwiązywaniem problemów, wykonywaniem złożonych czynności oraz planowaniem i organizowaniem. Każdy objaw z osobna jest w stanie utrudnić codzienne funkcjonowanie, a osoby dotknięte demencją często muszą się mierzyć z kilkoma z nich jednocześnie. Choć nie ma aktualnie sposobu na skuteczne wyleczenie demencji, istnieją leki i kuracje, które mogą opóźnić rozwój objawów.

Według badaczy z Uniwersytetu w Exeter sztuczna inteligencja może znacząco przyczynić się do skuteczniejszego wykrywania objawów demencji. Naukowcy wykorzystali dane ponad 15 tysięcy pacjentów z 30 klinik w Stanach Zjednoczonych z lat 2005-2015. Sztuczna inteligencja przewidziała, którzy z nich w ciągu następnych dwóch lat od zgłoszenia się do kliniki zostaną zdiagnozowani z demencją. Skuteczność SI wyniosła aż 92 proc. co daje większą dokładność niż w przypadku dwóch alternatywnych metod.

Szybsza diagnoza to nie jedyna zaleta wykorzystania sztucznej inteligencji. Potrafiła ona wskazać błędne diagnozy i niespójności, które się w nich znalazły. Zatem oprócz 92 proc. skuteczności w diagnozowaniu, SI było w stanie wskazać 84 proc. przypadków, w których pacjent pacjenta została zdiagnozowana demencja, lecz w rzeczywistości miał łagodne zaburzenia poznawcze (MCI).

Według raportu Alzheimer's Disease International w 2020 roku żyło ponad 55 milionów osób dotkniętych demencją. Szacunki organizacji wskazują na to, że co 20 lat ta liczba będzie się niemal podwajać. Wbrew powszechnemu przekonaniu, demencja nie jest problemem jedynie seniorów. Często dotyka ona również osoby w średnim wieku, rzadziej osoby w okolicach 30 roku życia.