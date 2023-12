Nadmierne picie alkoholu wiąże się z szeregiem niekorzystnych zmian w naszym organizmie, takich jak problemy trawienne, choroby serca, zwiększone ryzyko demencji, nowotwory, co ostatecznie prowadzi do przedwczesnej śmierci.

Jeśli spożywanie alkoholu zaczyna być problemem i przeradza się w alkoholizm, wówczas koniecznie należy podjąć leczenie. Ale okazuje się, że wystarczy prosty trik, a można w całym społeczeństwie zmniejszyć problem nadmiernego spożywania alkoholu.



Odkryliśmy, że połączenie informacji na temat alkoholu i raka z konkretnym praktycznym działaniem - liczeniem wypitych drinków - spowodowało, że osoby pijące zmniejszyły ilość spożywanego alkoholu. Powiedziała ekonomiskta i psycholog Simone Pettigrew z The George Institute for Global Health po ogłoszeniu wyników

Skuteczny sposób, aby zmniejszyć ilość spożywanego alkoholu

Na potrzeby badania uczestników podzielono na różne grupy, w tym próbę kontrolną. Wypełniali trzy ankiety. Pierwszą wypełniło 7995 osób, drugą trzy tygodnie później 4588 osób, a trzy tygodnie później ostatnią ankietę wypełniło 2687 osób. W międzyczasie pokazywano im reklamy i komunikaty na temat negatywnych skutków picia.

Zauważono, że jedna grupa dość mocno wyróżnia się w porównaniu z grupą kontrolną. Puszczano im reklamę łączącą alkohol z rakiem i sugestią, aby liczyć drinki. Byli oni jedyną grupą, która rzeczywiście znacząco zmniejszyła pożycie alkoholu w ciągu sześciu tygodni.

Wiele osób nie wie, że alkohol jest substancją rakotwórczą. To ważne informacje, do których osoby pijące powinny mieć dostęp. Jednak mówienie ludziom, że alkohol powoduje raka, to tylko część rozwiązania - musimy także zapewnić im możliwości podjęcia działań zmniejszających ryzyko. Powiedziała Pettigrew.

Według Światowej Organizacji Zdrowia spożywanie alkoholu jest przyczyną aż 7 procent przedwczesnych zgonów na świecie. Uświadomienie ludziom, że ryzykują swoim zdrowiem, może być krokiem to zmniejszenia skali problemu.

- Zasoby dostępne na kampanie mające na celu zmniejszenie szkód spowodowanych spożyciem alkoholu są ograniczone, dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się, które przekazy najlepiej oddziałują na odbiorców, aby mieć pewność, że będą skuteczne - podsumowała Simone Pettigrew.



