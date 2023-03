Jak trzeźwiejące myszy pomogą nam... przetrwać weekend

Naukowcy postanowili sprawdzić swoją teorię na myszach. W badaniu brały udział myszy, które zostały genetycznie zmienione tak, aby nie wytwarzać FGF21, oraz zwykłe myszy. Co z tego wynikło? Naukowcy odkryli, że mimo takiego samego czasu rozkładu etanolu w organizmie w obu grupach, myszy niemodyfikowane szybciej wracały do pełnej sprawności, niż te ze zmienionym genotypem.

Dalej wykazaliśmy, że zwiększając stężenie FGF21 jeszcze wyżej przez wstrzyknięcie, możemy radykalnie przyspieszyć powrót do zdrowia po zatruciu. FGF21 robi to poprzez aktywację bardzo specyficznej części mózgu, która kontroluje czujność. mówi Kliewer

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Drukują ludzkie narządy w 3D i pomagają lepiej zrozumieć operacje Polsat News

Co więcej, kiedy podano myszom dawkę FGF21, trzeźwiały o 50% szybciej niż te, którym podano tylko kontrolne leczenie. Zaskakujące jest jednak to, że FGF21 nie przeciwdziałał uspokojeniu polekowemu wywołanemu przez ketaminę, diazepam lub pentobarbital, co wskazuje na szczególne powiązania z etanolem. Hormon ten działał poprzez bezpośrednią aktywację neuronów noradrenergicznych w regionie locus coreuleus, który odpowiedzialny jest za regulację pobudzenia i czujności. Z badań wynika, że droga z wątroby do mózgu FGF21 wyewoluowała po to, aby chronić organizm przed zatruciem etanolem.

Nasze badania pokazują, że mózg jest głównym miejscem działania efektów FGF21. Obecnie dokładniej badamy szlaki neuronalne, za pomocą których FGF21 wywiera działanie otrzeźwiające.