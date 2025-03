Czarne dziury mają różną wielkość i masę. Te gwiazdowe są niewielkie, ale istnieją również takie, które ciężko sobie wyobrazić. Do tych drugich z pewnością zalicza się potwór, który został odkryty przez NASA . Znajduje się on w Kosmicznej podkowie i jest to prawdziwy behemot.

Odkrycia dokonano w Kosmicznej podkowie, która znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa i jest od nas oddalona o około 5,5 miliarda lat świetlnych. Jest to struktura, którą zidentyfikowano w 2007 r. To układ dwóch galaktyk, gdzie jedna z nich (LRG 3-757) ma otoczkę światła w postaci pierścienia Einsteina, co jest wynikiem odkształcenia obiektu. Czym to jest spowodowane?