Czym jest wypalenie zawodowe?

A z czym konkretnie mamy do czynienia? To stan występujący pod wpływem długotrwałego i źle zarządzanego stresu, w którym pracownik czuje się chronicznie przemęczony i niezadowolony z pracy, staje się zdystansowany i coraz mniej angażuje się w wykonywane obowiązki. Występuje często w zawodach wymagających intensywnych kontaktów z ludźmi, które są warunkiem sukcesu i rozwoju zawodowego, ale nie tylko.



Zdaniem badaczy czynniki zwiększające ryzyko wypalenia zawodowego to również nierealistycznie wysokie oczekiwania, szybkie zmiany instytucjonalne, niska samoocena i brak możliwości. Takie warunki mogą szybko doprowadzić do wyczerpania, dystansu psychicznego i zmniejszonej zdolności do regulowania emocji - dobra wiadomość jest taka, że można je leczyć, a im wcześniej zaczniemy leczenie, tym lepiej.



Sprawdź, czy to już wypalenie zawodowe

BAT wykrywa oznaki i ocenia ryzyko na podstawie danych zebranych od 493 dorosłych, obliczając punktację dla niektórych objawów (konflikt między pracą a domem, obciążenie pracą, satysfakcja z pracy czy stres emocjonalny) w porównaniu ze średnią krajową jednego z siedmiu krajów (Austria, Belgia, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Japonia i Holandia)

A jak poważny i powszechny jest problem wypalenia zawodowego? Naukowcy podają, że aż 13 proc. z 493 przebadanych Norwegów było obciążonych wysokim ryzykiem wypalenia zawodowego, a podobne próby trwają obecnie w innych krajach. Po popularności nowego narzędzia, które nie wytrzymuje aktualnie naporu użytkowników, śmiało można jednak wnioskować, że sprawa jest paląca.

Wcześniej nie mieliśmy wystarczająco szczegółowego narzędzia pomiarowego, które można byłoby zastosować zarówno w praktyce, jak i w badaniach, identyfikującego pracowników zagrożonych wypaleniem mówi psycholog Leon De Beer z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU).

