Język, którym mówimy ma wpływ na powrót do zdrowia po udarze mózgu

W ubiegłym miesiącu naukowcy opublikowali najsilniejsze jak dotąd dowody na wpływ języków ojczystych na rozwój mózgu, a mianowicie porównanie natywnych użytkowników języka niemieckiego i arabskiego wykazało większe powiązania między półkulami mózgu u tych drugich - uważa się, że różnice te odzwierciedlają kontrast w wymaganiach, jakie języki stawiają mózgowi.

Język, którym mówimy, wpływa na powrót do zdrowia po chorobie

W badaniu nie sprawdzano, czy wpływają one na zdolności wykraczające poza te potrzebne dla samych języków, ale nowa publikacja sugeruje, że tak właśnie jest, a wpływ ten jest realny i znaczący... i do tego niefortunny, a przynajmniej dla części osób, które doznały udaru mózgu. Okazuje się bowiem, że anglojęzyczni i dwujęzyczni pacjenci, posługujący się angielskim i hiszpańskim, lepiej wracają do zdrowia po udarze mózgu niż pacjenci mówiący tylko po hiszpańsku.



