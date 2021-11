Chińscy naukowcy z Tianjin Medical University przedstawili właśnie wyniki badań, z których wynika, że osoby spożywające umiarkowane ilości kawy i herbaty, zarówno obu napojów, jak i tylko jednego z nich, rzadziej cierpieli z powodu udarów czy demencji. Mowa o osobach pijących od 2-3 filiżanek kawy dziennie, 3-5 filiżanek herbaty dziennie oraz w sumie 4-6 filiżanek obu napojów, które obserwowano przez 10-14 lat, analizując związek między ich zdrowiem i spożyciem kawy oraz herbaty.



I choć skuteczne okazuje się już picie każdego z tych napojów w pojedynkę, to najlepsze wyniki zanotowano w grupie “mieszanej", czyli osób pijących zarówno kawę, jak i herbatę (po 2-3 filiżanek każdego z napojów). W ich przypadku mowa o ryzyku demencji obniżonym o 28% i ryzyku udaru obniżonym o 32% w porównaniu do osób, które nie piją żadnego z tych napojów.



Warto tu dodać, że naukowcy wybrali do swoich badań dane 360 tysięcy zdrowych osób w wieku 50-74 lat, wśród których w ciągu wspomnianego okresu badań zanotowano 5079 przypadków demencji oraz 10 053 przypadków co najmniej jednego udaru. Należy jednak pamiętać, że badacze nie sugerują tu w żaden sposób, że kawa czy herbata zapewnią nam ochronę przed udarem czy demencją i wskazują jedynie na widoczny związek.

Zdjęcie Kawa i herbata mogą chronić przed udarem i demencją / 123RF/PICSEL

Szczególnie że badania prowadzone na istniejących już bazach danych mają swoje ograniczenia i w tym przypadku mowa choćby o ilościach kawy i herbaty samodzielnie podawanych przez uczestników, co może wprowadzać pewne przekłamania (dla każdego filiżanka to coś innego, a kawa czy herbata mają różną “moc"). Tak czy inaczej, nie są to pierwsze badania wskazujące na pozytywne skutki picia kawy i to w ilościach większych niż 1-2 filiżanki, więc fani tego napoju mają powody do zadowolenia.