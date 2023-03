Każda antykoncepcja hormonalna podnosi ryzyko wystąpienia raka piersi

Ryzyko raka piersi rośnie, ale spada ryzyko innych nowotworów

Naukowcy podkreślają jednak, że chociaż nikt nie chce słyszeć, że przyjmowane przez niego środki zwiększają ryzyko wystąpienia raka piersi, to w tym przypadku należy je zestawić z korzyściami płynącymi ze stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych, w tym ochroną przed innymi rodzajami raka:

Ten wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi należy oczywiście rozpatrywać w kontekście tego, co wiemy o wielu korzyściach płynących z przyjmowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Nie tylko pod względem kontroli urodzeń, ale także dlatego, że wiemy, że doustne środki antykoncepcyjne faktycznie zapewniają dość znaczną i długoterminową ochronę przed innymi nowotworami kobiecymi, takimi jak rak jajnika i rak endometrium.

Badanie, obejmujące dane od prawie 10 tys. kobiet z Wielkiej Brytanii w wieku poniżej 50 lat, u których w latach 1996-2017 rozwinął się rak piersi, potwierdziło również, że ryzyko zmniejsza się w latach po zaprzestaniu stosowania przez kobietę hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Jak dodaje Stephen Duffy, profesor Queen Mary University of London, który nie brał udziału w badaniu, wyniki opublikowane przez autorów są "uspokajające, bo ryzyko jest skromne", a do tego jak zauważa Breast Cancer Now, badanie nie uwzględniało tego, czy do poziomu ryzyka u uczestniczek nie przyczyniła się historia choroby w rodzinie.