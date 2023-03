TikTok podsuwa dzieciom niebezpieczne treści. Szokujący raport

TikTok zagrożeniem dla dzieci. Łatwy dostęp do szkodliwych treści

TikTok deklaruje, że regularnie wprowadza kolejne mechanizmy mające na celu ochronę swoich najbardziej wrażliwych użytkowników, czyli tych najmłodszych (minimalny wiek wymagany do założenia konta to 13 lat), ale wygląda na to, że nie działają one najlepiej.

Jak pokazuje nowe badanie organizacji Eko, For You Page (FYP) - sekcja TikToka, na którą trafiamy po włączeniu aplikacji - oferuje łatwy dostęp do szkodliwych treści, automatycznie pokazując swoim użytkownikom filmy o tematyce samookaleczania.

Z raportu dowiadujemy się, że Eko celowo założyło konto na TikToku, podając się za 13-letniego użytkownika, żeby przekonać się, jak szybko serwis zacznie promować szkodliwe treści.

Reklama

Nie trzeba było długo czekać. Dzieje się to bardzo szybko, bo badacze bez większego trudu nakłonili algorytm TikToka do wyświetlania im filmów dotyczących samobójstw i przemocy. Co ciekawe, jest to sprzeczne nie tylko z deklaracjami platformy, ale i jej regulaminem, bo jak twierdzi Eko:

Według TikTok platforma nie zezwala na treści przedstawiające, promujące, normalizujące lub gloryfikujące działania, które mogą prowadzić do samobójstwa, samookaleczenia lub zaburzeń odżywiania.