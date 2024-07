Kiedyś Ziemią rządziły dinozaury. Takie... wielkości psów

Reklama

Fona herzogae był roślinożerny, osiągał wielkość psa i jest przodkiem tescelozaura, rodzaju dinozaurów przypominającego kozy, który pojawił się pod koniec późnej kredy w Ameryce Północnej, choć był "zwyczajniejszy" niż jaskrawy i rogaty krewny. Przy okazji jest też dalekim kuzynem innego dinozaura, który żył częściowo pod ziemią - Willo (Thescelosaurus neglectus), który również został odkopany przez badaczy z Karoliny Północnej.

Fona herzogae był jak pies?

W przeciwieństwie do większych dinozaurów, których kości są bardziej podatne na skamienienie, kompletne szkielety Fony sugerują, że znalezione osobniki zginęły i zostały pochowane pod ziemią, prawdopodobnie w swoich norach. Jak wyjaśniają badacze, gatunek ten często znajdowany jest w całości, z wieloma kośćmi zachowanymi w oryginalnej pozie śmierci, klatką piersiową w dół z rozłożonymi kończynami przednimi i w wyjątkowo dobrym stanie, co nie byłoby najpewniej możliwe, gdyby zgon nastąpił na powierzchni.

Co jednak ciekawe, paleontolodzy nie namierzyli jeszcze tych nor - zidentyfikowali za to tunele i nory jego bliskiego krewnego, Oryctodromeusa, w Idaho i Montanie. Niemniej ich odkrycie rzuca światło na ukryty aspekt życia w środkowej kredzie, zapewniając pełniejszy obraz zwierząt naziemnych i podziemnych.

[Fona] zwiększa bogactwo zapisu kopalnego i poszerza znaną różnorodność drobnych roślinożerców, które pozostają słabo poznane, mimo że są niezwykle integralnymi składnikami ekosystemów kredowych podsumowują badacze w komunikacie prasowym.