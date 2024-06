Klocki LEGO z pyłu meteorytowego sprzed 4,5 miliarda lat

NASA i ESA wspólnie badają różne technologie druku 3D, aby ocenić wykonalność wytwarzania części budowlanych przy użyciu materiałów znalezionych na Księżycu lub Marsie, co znacznie ułatwiłoby budowanie kolonii. I naukowcy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) zademonstrowali właśnie jeden z pomysłów, który powstał w wyniku inspiracji klockami LEGO.



Aby zbadać wykonalność wykorzystania materiałów kosmicznych do budowy, zespół wykorzystał pył meteorytowy sprzed 4,5 mld lat do wydrukowania w 3D cegieł przypominających LEGO. Co prawda stworzenie cegły z mieszaniny pyłów w matrycy polimerowej nie jest szczególnie przełomowe, oczekuje się, że nadchodzące testy dostarczą cennych informacji na temat stabilności i trwałości, a tym samym przydatności takich elementów konstrukcyjnych w trudnych warunkach kosmicznych.

Zmielili meteoryt liczący 4,5 mld lat

I chociaż rzeczywiste schronienia zostaną ostatecznie zbudowane na Księżycu przy użyciu materiałów pochodzących z lokalnych źródeł, regolit jest dostępny na Ziemi w bardzo ograniczonej ilości, więc zamiast niego badacze ESA sięgnęli po bardzo podobny materiał kosmiczny, a mianowicie fragmenty meteorytu, które zostały zmielone na pył i zmieszane z niewielką ilością polilaktydu i regolitu, aby wydrukować w 3D klocki przypominające LEGO.