Kluczowy moment w historii Ziemi. To ukształtuje nasze rozumienie ewolucji

Najstarsze skamieniałości złożonego życia wielokomórkowego

Główny autor badania, Anthony Clarke z Timescales of Mineral Systems Group w Curtin's School of Earth and Planetary Sciences powiedział, że aby określić dokładnie wiek skamieniałości, zespół wykorzystał warstwy pyłu wulkanicznego. Stanowią one przekroje poszczególnych etapów niczym zakładki w sekwencji geologicznej.

Badacze zajęli się datowaniem skamielin znajdujących się w kamieniołomie Coed Cochion w Walii. Występują tam najbogatsze pokłady skamieniałego życia morskiego w Wielkiej Brytanii. „Wykorzystaliśmy wypływ starożytnego wulkanu, który okrył zwierzęta, jako znacznik czasu, aby dokładnie datować skamieliny na 565 milionów lat, z dokładnością do co najmniej 0,1%” – mówi Clarke.

Reklama

Inne skamieniałości ediakaru znalezione na całym świecie, zidentyfikowane zostały jako część starożytnej żywej społeczności, która rozwinęła się tuż po tym, gdy Ziemia rozmroziła się po globalnej epoce lodowcowej.