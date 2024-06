Międzynarodowy zespół badawczy podjął się badań nad maleńkimi starożytnymi formami życia, które na Ziemi istnieją od miliardów lat.

Tym sposobem grupa ekspertów na nowo zdefiniowała rozumienie tych stworzeń - archeonów, które określa się nawet mianem "mikrobiologicznych przodków człowieka".

Zrozumieć proces ewolucji. Badanie archeonów rzuca nowe światło na powstanie człowieka

Naukowcy zbliżyli się o krok do zrozumienia procesu ewolucji, badając zależności między wytwarzaną przez archeony energią a wykorzystaniem przez nie wodoru. Wodór jest najczęściej pojawiającym się pierwiastkiem we Wszechświecie, jest też jednym z najczęściej występujących pierwiastków na Ziemi. Wodór gazowy łatwo tworzy związki chemiczne, jest składnikiem wody, minerałów i innych substancji, jest ponadto od stosunkowo niedawna wykorzystywany przez ludzi jako źródło energii.

Reklama

Jak zauważają badacze, to właśnie to ostatnie zagadnienie jest szczególnie interesujące - ponieważ już starożytne organizmy wykorzystywały wodór jako źródło energii. Te procesy mogą być kluczem do rozwiązania zagadki zmian zachodzących w przyrodzie, które doprowadziły do wyewoluowania wszystkich organizmów żywych zbudowanych z komórek o wyższym stopniu organizacji - w tym z czasem także ludzi.

- Odkrycia te zmieniają nasze rozumienie dystrybucji i ewolucji mikrobiologicznego metabolizmu H2 i mają szerokie konsekwencje biologiczne, chemiczne i biotechnologiczne - zaznaczają badacze.