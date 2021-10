Koniec z nakłuwaniem palca – to urządzenie zmierzy poziom glukozy na podstawie potu

Glukometr jest nieodłącznym elementem ekwipunku cukrzyków. Pozwala sprawdzić poziom glukozy we krwi i tym samym do pewnego stopnia kontrolować zawartość cukru w organizmie. Dotychczas odbywało się to poprzez nakłucie palca. Kropla krwi musiała spaść w konkretne miejsce urządzenia, które później wyświetlało wynik. Bardzo możliwe, że w przyszłości ten proces będzie o wiele wygodniejszy.

Jak podaje portal news18, naukowcy z USA stworzyli prototyp urządzenia, które będzie w stanie wyliczyć zawartość glukozy w organizmie na podstawie analizy składu potu. Głównym problemem, z jakim badacze z uniwersytetu w Pensylwanii musieli się zmierzyć, było stężenie glukozy w pocie, będące o wiele cięższe do wykrycia niż we krwi.

Naukowcy zdecydowali się na zastosowanie stopu niklu i złota. Ten pierwszy jest bardzo dobry w wykrywaniu glukozy. Z kolei złoto ma zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej po kontakcie skóry z niklem. Prototyp urządzenia już powstał i nawet przeszedł pomyślnie wstępne testy. Sprawdzono poziom glukozy po godzinie i trzech od posiłku. Wyniki zostały porównane z tymi z klasycznego glukometra i okazało się, że nowy wynalazek poprawnie wskazuje zawartość glukozy w organizmie.