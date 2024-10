Kręcili tam Indianę Jonesa. Teraz znaleźli prawdziwy skarb

Tego się nie spodziewali

Co roku odwiedzają ją setki tysięcy turystów, a była też obecna w kilku filmach, m.in. jako miejsce Świętego Graala w filmie "Indiana Jones i ostatnia krucjata" z 1989 r. Jest to o tyle ciekawe, że naukowcy faktycznie znaleźli na miejscu kilka naczyń, w tym jeden kielich przypominający kształtem Świętego Graala, co było ich zdaniem "naprawdę niesamowitym momentem w historii naśladującej sztukę". Niestety są też gorsze wieści, bo artefakty zachowały się w świetnym stanie, ale szczątki ludzkie - mimo że nienaruszone - już nie, co może wynikać z wilgoci i sezonowych powodzi, zwłaszcza że "chronił" je tylko porowaty piaskowiec.

A kogo tam pochowano? To wciąż pozostaje tajemnicą, bo w literaturze ich społeczeństwo jest często opisywane jako egalitarne, z królem bardziej zintegrowanym z klasami niższymi niż przywódcy innych cywilizacji, więc znajdowane pochówki nie wykazują różnic umożliwiających identyfikację na tej podstawie. Tym samym nie wiadomo, czy grobowce pod Al-Chazna były przeznaczone dla członków rodziny królewskiej, ale odkrywcy mają takie podejrzenie:

Muszą to być niezwykle ważne osoby, ponieważ tam, gdzie są pochowani, znajdują się wspaniałe nieruchomości. To naprawdę jest główne wejście do miasta.