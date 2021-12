Krople do oczu zamiast okularów. Vuity to prawdziwa rewolucja

Krople Vuity, które zostały zatwierdzone przez FDA, mogą zmienić życie milionów ludzi cierpiących na starczowzroczność. Jest to uciążliwy proces pogarszania się widzenia z bliskiej odległości, powodowany starzeniem się naturalnej soczewki oka i utratą przez nią pierwotnej elastyczności. Stan ten dotyka głównie ludzi po 40. roku życia.

Pierwsze takie krople na świecie

Krople Vuity, zatwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA), potencjalnie zastąpią okulary do czytania. Preparat zaczyna działać w ciągu ok. 15 minut od podania, a jedna kropla na każde oko zapewnia ostrzejsze widzenie przez 6-10 godzin.



Vuity to pierwsze krople do oczu do leczenia starczowzroczności (tzw. presbiopii). Lek jest wydawany na receptę i wykorzystuje naturalną zdolność oka do akomodacji, czyli zmniejszania rozmiaru źrenicy.



- Zmniejszenie źrenicy rozszerza głębię ostrości, a to pozwala na naturalne skupienie się na różnych zakresach - powiedział dr George Waring, główny autor badania.



30-dniowa terapia kosztuje ok. 80 dolarów i najlepiej sprawdzi się u osób w wieku 40-55 lat. Efekty uboczne są rzadkie i obejmują zaczerwienienie oczu oraz przejściowe bóle głowy.



Producent ostrzega przez używaniem kropli podczas nocnej jazdy samochodem lub wykonywania czynności w warunkach słabego oświetlenia. Wykazano, że skuteczność Vuity spada po 65. roku życia.



Na razie nie ma żadnych informacji o dostępności Vuity w Europie, a tym bardziej w Polsce.