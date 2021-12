Operacja usunięcia zaćmy obniża ryzyko rozwoju choroby Alzheimera

Z ponad 3000 przebadanych starszych osób cierpiących na choroby oczu, te, które przeszły operację usunięcia zaćmy były o ok. 30 proc. mniej narażone na zdiagnozowanie choroby Alzheimera w kolejnych latach.

Zespół naukowców z University of Washington School of Medicine pod kierownictwem dr Cecilii Lee wziął pod uwagę wiele czynników, które mogłyby wyjaśniać dostrzeżony związek. Nawet po ich uwzględnieniu, operacja zaćmy nadal obniżała ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera.



Czy między zaćmą a alzheimerem istnieje związek?

Zaćma to zmętnienie soczewki oka i może powodować objawy, takie jak niewyraźne widzenie czy dostrzeganie "aureoli" wokół źródeł światła. Zaćma jest powszechna wśród starszych osób - dotyka ponad połowę Amerykanów po 80. roku życia. Operacja usunięcia zaćmy i zastąpienia jej sztuczną soczewką rozwiązuje problem.



Wcześniejsze badania powiązały zaćmę i inne wady wzroku ze zwiększonym ryzykiem demencji, w tym choroby Alzeimera. Stąd też naukowcy z University of Washington School of Medicine postanowili zadać pytanie: czy leczenie zaćmy obniża ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera? Odpowiedź nie jest jednoznaczna.



- Istnieje wiele zmiennych, zwłaszcza w przypadku osób starszych, które mają inne schorzenia - powiedziała dr Lee.



Nawet jeśli starsi dorośli, którzy przeszli operację usunięcia zaćmy, wykazują niższe ryzyko demencji, może to wynikać z faktu, że zdrowsi ludzie częściej decydują się na operację - lub z tego, że ci ludzie mają lepszy dostęp do opieki zdrowotnej.



Zespół Lee przyjrzał się danym dotyczącym dużej grupy pacjentów z systemu opieki zdrowotnej Kaiser Permanente. Uczeni skupili się na grupie 3038 dorosłych w wieku 65 lat i starszych, którzy mieli zaćmę i początkowo nie mieli objawów demencji. Nieco mniej niż połowa z nich przeszła operację zaćmy. W ciągu ośmiu lat u 853 pacjentów zdiagnozowano demencję, najczęściej chorobę Alzheimera. Ryzyko to było o 29 proc. niższe wśród osób, które przeszły operację zaćmy, w porównaniu z tymi, które jej nie przeszły. Nie stwierdzono podobnej zależności w przypadku trabekulektomii, czyli chirurgicznego leczenia jaskry.



Naukowcy wciąż nie wiedzą, jaki jest związek między operacją usunięcia zaćmy a zmniejszeniem ryzyka choroby Alzheimera. To prawdopodobnie dlatego, że problemy z widzeniem ograniczają zaangażowanie starszych osób w społeczeństwie - nie chcą wychodzić z domu i nawiązywać kontaktów towarzyskich. Inna teoria odnosi się do światła niebieskiego. Z biegiem czasu, zaćma może żółknąć, a to z kolei blokuje światło niebieskie. Pewne komórki siatkówki oka są wrażliwe na ten rodzaj światła i powiązano je już z cyklami snu oraz zdolnościami poznawczymi.