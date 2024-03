Mensa to najstarsze i największe stowarzyszenie zrzeszające ludzi o wysokim ilorazie inteligencji. Ugrupowanie liczy obecnie ponad 140 000 członków w 100 krajach na całym świecie. To organizacja typu non-profit, do której mogą przystąpić osoby o ilorazie inteligencji w zakresie dwóch górnych procent populacji.

Nowy członek Mensy ma zaledwie 7 lat. Chłopiec mieszkający w Stanach Zjednoczonych pasjonuje się rozmaitymi zagadnieniami naukowymi i prowadzi w internecie lekcje z przedmiotów ścisłych.

Siedmiolatek nowym członkiem Mensy. Imponujący wynik testu

Aby zostać członkiem Mensy, trzeba przystąpić do specjalnego testu sprawdzającego inteligencję i uzyskać w nim wynik umieszczający osobę zdającą w 2 procentach populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Cree Carroll może poszczycić się wysokim wynikiem testu Mensy. IQ chłopca wynosi ponad 130. IQ wyższe niż 110 określane jest jako ponadprzeciętna inteligencja. Oficjalnie osobą z najwyższym IQ jest pisarka Marilyn von Savant, której wynik wynosi 228. Często wymieniany jest w tym przypadku także William James Sidis, którego IQ szacuje się na 250-300, jednak są to wyłącznie przypuszczenia, nie ma żadnych oficjalnych danych na ten temat.

Wyjątkowe zdolności chłopca odnotowała nie tylko jego mama, ale i nauczyciele, którzy zachęcili dziecko do sprawdzenia się w teście na inteligencję.

Wysoki wynik w takim teście, to - oprócz samego zgłoszenia chęci wstąpienia do organizacji i opłacenia określonej składki - jedyny warunek zostania członkiem Mensy. Testy różnią się w zależności od oddziału w różnych krajach i są co jakiś czas modyfikowane, aby przeciwdziałać m.in. próbom wyuczenia się odpowiedzi na pamięć.

Chłopiec chętnie dzieli się wiedzą. Prowadzi profil edukacyjny na TikToku

Cree Carroll chętnie dzieli się wiedzą. Raz w tygodniu publikuje na swoim kanale "Cree TV" na TikToku krótkie lekcje, podczas których dzieli się z widzami wiedzą np. o kwarkach, DNA oraz wielu innych zagadnieniach ze świata nauki. Opis kanału chłopca sugeruje, że pomaga on "zrozumieć innym, jak wygląda postrzeganie świata przez pryzmat autyzmu i nauki".

- Kiedy miał 3 lata, zaczynał od kosmosu, zawsze bardzo go interesował. Głównie pasjonuje go astrofizyka, od zawsze lubił też zgłębiać wiedzę na temat dinozaurów - powiedziała w wywiadzie z cbsnews.com mama chłopca.

Rozwijanie pasji dziecka. Internet pomaga mu dzielić się zainteresowaniami

W wywiadzie na temat dołączenia chłopca do Mensy jego mama powiedziała dziennikarzom, że chce, aby Cree dalej rozwijał swoje pasje i będzie go w tym wspierać.

- Chciałabym, żeby realizował swoje marzenia i cele - powiedziała. - Wiem, że Cree bardzo interesuje się programowaniem i naukami ścisłymi. Chciałabym po prostu włączyć się w jego zainteresowania i wspierać jego motywację, a potem ruszyć dalej aby zobaczyć, dokąd zaprowadzi nas przyszłość.

Status Mensy definiuje trzy cele, które wpisują się w te założenia i zainteresowania. Organizacji chodzi o odkrywanie i pielęgnowanie inteligencji człowieka dla dobra ludzkości; popieranie badań naukowych określających charakter, rodzaj oraz zastosowanie ludzkiej inteligencji; oraz stwarzanie dla swoich członków korzystnego środowiska intelektualnego i społecznego.

Mensa w Polsce. Możesz sprawdzić swoje IQ

W Polsce Mensa również regularnie organizuje sesje testowe. Każda chętna osoba może sprawdzić swoje możliwości. Terminy i wymagania można znaleźć na stronie mensa.org.pl. "Wyniki badań są niejawne i zostaną przekazane listem poleconym wyłącznie osobie uczestniczącej w teście. Nikt poza egzaminatorem nie pozna Twojego IQ", podaje stowarzyszenie.

Według strony polskiego oddziału, w szeregach Mensy jest aktualnie ok. 2200 członków z Polski.