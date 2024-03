Niepozorny klocek Lego okazał się unikatem. Jest wart fortunę

Sporego zamieszania narobił jeden mały klocek Lego znaleziony w pudełku z biżuterią, które zostało przekazane do sklepu z używanymi rzeczami w zachodniej Pensylwanii.

Pracownicy nie spodziewali się, że ktokolwiek kupi taki samotny klocek, tymczasem sklep został zarzucony ofertami od potencjalnych nabywców. Czym wyróżniał się ten element Lego?

Klocek Lego z limitowanej kolekcji. Sklep zgarnął za niego fortunę

Pracownicy sklepu Goodwill w Stanach Zjednoczonych przeżyli spore zaskoczenie, gdy po wystawieniu na aukcję pojedynczego klocka Lego spotkali się z ogromnym zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Personel nie zdawał sobie sprawy z wartości przedmiotu. Okazało się jednak, że to unikatowy element z limitowanej serii - klockiem tym jest bowiem 14-karatowa złota maska Bionicle Hau.

Seria Bionicle (skrót od Biomechanical Chronicle - Biomechaniczna Kronika) to linia zabawek produkowanych przez LEGO Group od 2001 do 2010 roku, później także od 2015 do 2016 r. Postacie z zestawów klocków mają przypisane określone cechy i moce, a seria oparta jest na przygodach tych biomechanicznych istot.

- Firma produkująca zabawki organizowała konkursy, w których nagrodą główną była w pełni grywalna, złota edycja maski Bionicle. Szacuje się, że około 30 masek zostało udostępnionych w ten sposób w 2001 roku, z czego 25 było rozprowadzanych jako nagrody konkursowe, a pozostałe maski zostały odebrane przez pracowników Lego - wyjaśnia kulisy pochodzenia złotego klocka serwis Artnet.

Po wystawieniu na aukcję na ShopGoodwill Maska Hau szybko stała się obiektem z dużą liczbą ofert, a zainteresowani od początku proponowali wysokie kwoty.