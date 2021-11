Mars - kolejny dowód dotyczący wody na Czerwonej Planecie

Jakub Zygmunt Nauka

Marsjański łazik Perseverance należący do NASA, który bada krater Jezero na Czerwonej Planecie, sfotografował warstwowane skały. Może to być dowód na to, że na Marsie istniała kiedyś woda. Nowo napotkane skały mogą być kolejnym celem dla łazika, aby pobrać z nich próbki, a w następnie je dokładnie zbadać.