Tasiemiec w mózgu. Jakie były objawy?

Ciekawy przypadek został opisany w "The New England Journal of Medicine" i dotyczy 38-letniego mężczyzny, który wydawał się być okazem zdrowia. W ostatnim czasie jego stan się pogorszył. Miał napady drgawek, dezorientację i zmiany w zachowaniu. Miarka przebrała się, gdy pewnej nocy żona znalazła go na podłodze, trzęsącego się i wydającego bełkotliwe dźwięki. Natychmiast udała się z nim do szpitala.

Z mężczyzną przez długi czas nie było kontaktu. Nie reagował na pytania i wpatrywał się mimowolnie w sufit. Nie miał żadnej historii choroby, więc lekarze nie wiedzieli, jakie leczenie podjąć. Aż do momentu wystąpienia drgawek, nic mu nie dolegało.



Lekarze z Massachusetts General Hospital w końcu postawili diagnozę - cysticerkozę (wągrzycę), czyli zarażenie tasiemcem, co potwierdziły skany mózgu i badania krwi.



Jak można zarazić się tasiemcem?

Zarażenia tasiemcem przez lata mogą nie dawać żadnych objawów, a sam pasożyt jest w stanie przemieszczać się np. do mózgu, powodując napady drgawek. Jaja tasiemca zazwyczaj dostają się do naszego organizmu przez niedogotowane mięso lub ryby. Mogą przenosić się z człowieka na człowieka, gdy osoby zarażone nie umyją rąk po skorzystaniu z toalety.



Objawy zarażenia tasiemcem obejmują zaburzenia trawienia, utratę wagi i bóle brzucha. Pasożyt niekoniecznie jednak pozostaje w układzie pokarmowym. Może migrować po całym organizmie, m.in. do mięśni i mózgu, potencjalnie powodując nietypowe objawy.



W 2019 roku u 43-letniego Chińczyka odkryto setki tasiemców ukryte w jego mózgu, które objawiały się napadami agresji. Wszystko zaczęło się około miesiąc po tym, gdy zjadł gotowaną wieprzowinę, co do której nie miał pewności, czy jest świeża.



Trzeba pamiętać, że objawy wągrzycy mogą ujawniać się dopiero po kilku latach od spożycia jaj pasożyta. Przez długi czas mogą one nie wywoływać żadnej reakcji immunologicznej. Takie przypadki są jednak stosunkowo rzadkie. Często odnotowuje się je w Azji lub Ameryce Środkowej, gdzie regularnie spożywa się niedogotowane mięso.



Najlepszy sposób na uniknięcie zarażenia tasiemcem? Obróbka termiczna mięsa (zwłaszcza wieprzowego) i regularne mycie rąk, zwłaszcza po kontakcie z surowym mięsem. Trzeba także pamiętać, by zawsze myć ręce po skorzystaniu z toalety.

