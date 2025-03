Myszy podejmują próby ratowania swoich nieprzytomnych towarzyszy, a przynajmniej tak wynika z nowego badania Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Polegało ono na ekspozycji gryzoni w klatkach na nieprzytomnych, martwych lub unieruchomionych towarzyszy (znanych i obcych) . Jak się okazało, aż w połowie przypadków myszy podejmowały próby wyciągnięcia języka swoich nieprzytomnych towarzyszy, co pozwalało im szybciej odzyskać przytomność.

Choć ta "pierwsza pomoc" w wykonaniu gryzoni różni się od ludzkiej, bo obejmuje głównie gryzienie, badania wykazały, że technika wyciągania języka przez myszy rzeczywiście pomagała w udrożnieniu dróg oddechowych i szybszym powrocie do przytomności (inne badania potwierdzają te obserwacje, wskazując na specyficzny obwód nerwowy, który łączy wyciąganie języka z szybkim pobudzeniem u znieczulonych myszy).

To nie odruchowa reakcja, ale przemyślane działanie

Naukowcy, w tym neurobiolog Wenjian Sun, zaobserwowali podczas akcji ratunkowej wzrost aktywności w części mózgu odpowiedzialnej za funkcje automatyczne, co w połączeniu ze wzrostem poziomu hormonów wydaje się kluczowe dla działań ratunkowych myszy.

U myszy podejmujących ratunek rósł również poziomu oksytocyny - hormonu odpowiedzialnego za więzi społeczne, co wskazuje na udział tych obszarów w zachowaniach opiekuńczych. Co jednak ciekawe, w trakcie eksperymentów myszy-ratownicy wykazywały większą skłonność do pomocy nieprzytomnym osobnikom, które znały niż obcym.