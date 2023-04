W 1296 roku król Anglii Edward I przejął kamień podczas inwazji na Szkocję i sprowadził go z powrotem do kraju, gdzie został wbudowany w tron w Westminsterze. Od tamtej pory cały czas przechowywany jest w Opactwie Westminsterskim, a każdy kolejny król czy królowa Wielkiej Brytanii koronowany był, siedząc nad kamieniem na królewskim tronie. Oczywiście na mięciutkiej poduszce.

Na krótki czas kamień został skradziony podczas napadu, jednak nie trwało to długo i powrócił do Westminsteru. W 1996 roku został przeniesiony z powrotem do Szkocji, gdzie pozostaje pod opieką Historic Environment Scotland, gdzie ostatnio został poddany dogłębnej analizie. To, co odkryto, rzuca światło na pochodzenie Kamienia Scone.

Symbole na królewskim kamieniu

Pierwszym odkryciem było odnalezienie na jego powierzchni śladów stopu miedzi, co wskazuje na to, że w przeszłości musiał się w tym miejscu znajdować przedmiot z brązu lub mosiądzu, a który bezpowrotnie został zagubiony. Następnie badacze dopatrzyli się oznaczeń do tej pory nie widzianych, przypominających cyfry rzymskie.

Odkrywanie nowych informacji na temat obiektu tak wyjątkowego i ważnego dla historii Szkocji, jak Kamień Przeznaczenia, jest bardzo ekscytujące. Odkrycie wcześniej niezarejestrowanych oznaczeń jest również znaczące i chociaż w tym momencie nie jesteśmy w stanie z całą pewnością powiedzieć, jaki może być ich cel lub znaczenie, oferują one ekscytującą okazję do dalszych badań. powiedział w oświadczeniu Ewan Hyslop, szef działu badań i zmian klimatu w HES

Badania prowadzone przez HES potwierdziły również informacje uzyskane z poprzednich analiz. Dotyczą one pochodzenia kamienia, który prawdopodobnie został wyrzeźbiony ze skały znalezionej w formacji Scone Sandstone w pobliżu Perth w Szkocji.

Zawiera on również ślady narzędzi używanych przy oryginalnym obrabianiu piaskowca, a także prac restauracyjnych prowadzonych na nim w latach 50. XX wieku. Jak relacjonują naukowcy, analiza pozwoliła im prześledzić losy kamienia i uzyskać wskazówki, które wcześniej nie były dostępne. Wszystko za sprawą nowoczesnych technik obrazowania 3D i fluorescencji rentgenowskiej.

Na tym etapie możemy nie mieć wszystkich odpowiedzi, ale to, co udało nam się odkryć, jest świadectwem różnych zastosowań kamienia w długiej historii i przyczynia się do jego pochodzenia i autentyczności.