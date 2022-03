W grudniu odbyły się testy łazika FLEX (Flexible Logistics and Exploration), które miały miejsce na pustyni w Kalifornii w pobliżu Parku Narodowego Doliny Śmierci. Testy terenowe trwały pięć dni.

Pojazd księżycowy będzie pełnić ważną rolę w programie Artemis w ramach misji NASA. Celem programu jest powrót ludzi na Księżyc w 2025 roku i ustanowienie tam długoterminowej kolonii, która z kolei miałaby być prekursorem wysłania ludzi na Marsa.

Robot jest wielkości samochodu, posiada cztery koła i został zaprojektowany jako pojazd uniwersalny, który może być prowadzony przez astronautów lub obsługiwany za pomocą pilota. Posiada modułowy system ładunkowy inspirowany konwencjonalnym transportem kontenerowym.

Jego waga wynosi ponad 500 kg, przy ładowności około 1500 kg. Posiada przybliżony rozstaw osi co Jeep i ładowność co mały pickup. Łazik zasilany jest energią słoneczną, która starcza mu na osiem godzin pracy. Pojemność energetyczna wystarcza aby przetrwać ekstremalnie niskie temperatury oraz 300 godzin całkowitej ciemności, co ma miejsce np. na południowym biegunie Księżyca.

Zdjęcie Czy łazik FLEX poradzi sobie w trudnych warunkach? / © 2022 Reuters

Łazik może być wykorzystany do eksploracji nowego terenu, czy dostaw ładunków. Może być pomocny także podczas wszelkich prac logistycznych na Księżycu.

"Aby ludzkość mogła naprawdę żyć i działać w sposób trwały poza Ziemią, musi istnieć wydajna i ekonomiczne połączenie od startu (łazika - red.) do ostatecznego celu podróży" - powiedział założyciel i dyrektor generalny Astrolab Jaret Matthews

Wszystko zależy teraz od NASA - jeśli prototyp zostanie zaakceptowany, wówczas stanie się pierwszym łazikiem pasażerskim, który będzie jeździł po powierzchni Księżyca, od czasu misji Apollo 17 w 1972 roku.

Pojazd podczas testów kierowany był przez emerytowanego kanadyjskiego astronautę Chrisa Hadfielda oraz absolwentkę MIT Aerospace Michelle Lin.

Czy już nadchodzi nowa era podboju kosmosu?