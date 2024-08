Spis treści: 01 Dlaczego języki są trudne do nauczenia?

Na świecie jesteśmy w stanie odnaleźć przeszło 7 tysięcy języków. Nie sposób nauczyć się ich wszystkich, bo byłoby to zadaniem karkołomnym i niemożliwym. Jednak nawet nauka jednego z nich może sprawić nam sporo kłopotów - lub być łatwa i przyjemna. W dużej mierze od naszych predyspozycji, podejścia i zaangażowania zależy to, czy dany język będzie trudny, bądź też łatwy.

Istnieją też mocno obiektywne czynniki wpływające na trudność nauki danego języka. Kilka czynników jest na drodze do biegłości kluczowych i wpływających na to, czy daną mowę opanujemy w kilka miesięcy, albo nawet i długich lat. O czym konkretnie mowa?

Kręgosłupem języka jest gramatyka. To pierwszy i istotny element, który poznajemy podczas nauki, z reguły spędzający sen z powiek wielu adeptom nowej mowy. Trudna gramatyka cechuje się wieloma wyjątkami, trudnymi i niekoniecznie logicznymi odmianami, czy po prostu mnogością zasad. Co gorsza, trudna gramatyka innej trudnej nie jest przecież równa. Doskonale wiemy, że w języku polskim nie jest łatwo, ale tak samo można powiedzieć np. o islandzkim, choć nie ma co szukać cech wspólnych.

Kolejną przeszkodę stanowi pismo. Na świecie znajdziemy różne alfabety, sposoby zapisu czy nawet odczytywania tekstu. W języku arabskim będziemy czytać od prawa do lewa, na dodatek każda z liter posiada 4 formy zapisu - zależą od tego, czy litera jest zapisywana jako sama, na początku wyrazu, w środku czy też na końcu. To zupełnie inna sytuacja, niż znana nam z języka polskiego czy angielskiego.

Jest też wymowa - dla wielu najcięzsza rzecz podczas nauki języka. W języku polskim wymawiamy to, co jest zapisane - ale liczba dźwięków (i to trudnych!) odstrasza wielu adeptów tej mowy. W przypadku angielskiego brzmienie słów nie zawsze przypomina to, co zapisano, podobnie w przypadku francuskiego, gdzie również pomija się wiele liter, lub zmieniają one wymowę zależnie od sposobu użycia.

Poniżej znajdziecie listę 10 najtrudniejszych języków świata:

Mandaryński (chiński standardowy) Arabski Japoński Koreański Węgierski Fiński Islandzki Polski Turecki Wietnamski

Dość często mówi się, że to właśnie chiński (w tym wypadku mandaryński) jest najtrudniejszy. Ba, w Polsce utożsamiamy go z czymś zupełnie niezrozumiałym z uwagi na wymowę, pismo i egzotykę. Czy taki wybór jest jednak sprawiedliwy? Wydaje się, że tak. Jedną z trudności jest zapis symbolami, których jest wiele i przybierają różne formy. Tak samo jak ich wymowa. Wyróżniamy aż 4 tony, w których mogą być wypowiedziane słowa - ich znacznie różni się od sposobu wypowiedzi.

Nie ma też co szukać podobieństw gramatycznych z innymi językami, bo w tym wypadku mowa o istnym rodzynku, różnym od wszystkiego dookoła. To zresztą tyczy się również takich języków, jak węgierski czy fiński.

