Spis treści: 01 Superksiężyc 17 października. Jak go obserwować?

02 Kolejny superksiężyc w 2024 roku. Co to za zjawisko?

03 Dlaczego październikowa pełnia Księżyca jest wyjątkowa?

04 Księżyc Myśliwych. Skąd taka nazwa październikowej pełni?

"Największa" pełnia Księżyca w 2024 r. przypada w tym tygodniu - w czwartek 17 października. Będzie miała miejsce, gdy na niebie w pełnej krasie pojawi się kolejny w tym roku superksiężyc.

To już trzecia superpełnia w 2024 roku.

Superksiężyc 17 października. Jak go obserwować?

Kulminacyjny moment pełni nastąpi 17 października o godzinie 13:26, ale Księżyc najlepiej widoczny będzie oczywiście po zmroku.

Warto więc pamiętać, że 17 października zachód Słońca w Polsce nastąpi ok. godziny 17:40. Niezwykłą pełnię będzie można obserwować gołym okiem - nie potrzeba do tego żadnych specjalistycznych urządzeń. Dla jak najlepszych wrażeń warto jednak wybrać się poza miasto, w miejsce pozbawione nadmiernego zanieczyszczenia światłem.

Kolejny superksiężyc w 2024 roku. Co to za zjawisko?

Superksiężyc to określenie Księżyca w pełni, który znajduje się jednocześnie blisko perygeum. Perygeum to najbliższy punkt orbity Księżyca wokół Ziemi. Srebrny Glob osiąga wówczas najmniejszą odległość od naszej planety. Z tego względu spoglądając w niebo podczas superpełni można odnieść wrażenie, że Księżyc jest znacznie większy i jaśniejszy niż zazwyczaj.

- Może się tak zdarzyć, ponieważ Księżyc krąży wokół Ziemi po eliptycznej, a nie okrężnej ścieżce. Ponieważ superksiężyc wiąże się z tym, że księżyc jest nieco bliżej nas, może się wydawać, że jest trochę okazalszy - wyjaśnia astronom Anna Gammon-Ross z planetarium w Royal Museums Greenwich.

Dlaczego październikowa pełnia Księżyca jest wyjątkowa?

W związku ze wspomnianą eliptyczną ścieżką odległość Księżyca od Ziemi zmienia się od ~363 104 kilometry w perygeum (najbliższym punkcie) do ~405 696 kilometrów w apogeum (najdalszym punkcie). Podczas superpełni, a więc zbliżenia się globu do perygeum, Księżyc wydaje się z tego względu większy nawet o 14 proc. i o 30 proc. jaśniejszy niż standardowo.

17 października Księżyc znajdzie się natomiast wyjątkowo blisko Ziemi - jak podaje Space.com, w październiku pełnia i perygeum będą się pokrywać najbardziej ze wszystkich superpełni w tym roku. W związku z tym jesienny Srebrny Glob będzie stanowił prawdziwą ucztę dla koneserów podziwiania uroków nocnego nieba.

Ponadto w tym miesiącu z superpełnią zbiega się obecność na niebie komety C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), którą można dostrzec z Polski.

Księżyc Myśliwych. Skąd taka nazwa październikowej pełni?

Księżyc Myśliwych, Księżyc Łowcy, Księżyc Spadających Liści, Krwawy Księżyc - październikowa superpełnia ma wiele nazw, które pojawiają się zależnie od szerokości geograficznej i związanych z danym regionem dawnych wierzeń.

Określenie Księżyc Myśliwych przypisywane jest m.in. rdzennym Amerykanom, którzy w tym czasie gromadzili zbiory na zimę: "Gdy liście opadają, a jelenie są tuczone, nadchodzi czas polowania", nawiązuje do zwyczajów związanych z październikową pełnią "The Old Farmer's Almanac".

