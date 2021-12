Lodowiec Thwaites jest "jednym z największych i najwyżej położonych lodowców na Antarktydzie. Jest ogromny" - powiedział mediom Ted Scambos, glacjolog z Instytutu Badawczego Nauk Środowiskowych w Boulder w stanie Kolorado.

Rozciągający się na długości 120 kilometrów lodowiec jest mniej więcej wielkości Florydy i gdyby cała jego objętość ześlizgnęłaby się do oceanu, podniosłoby to poziom światowych wód aż o 65 centymetrów. W tej chwili jego topnienie odpowiada za około 4% globalnego wzrostu poziomu mórz.

Lodowiec jest podparty przez szelf lodowy, który powstrzymuje go przed całkowitym ześlizgnięciem się do morza. Zdaniem glacjologów bariera może runąć w ciągu trzech do pięciu lat, co bezpośrednio będzie stanowić zagrożenie dla podniesienia się poziomu mórz w krótkim terminie.

Podtapiany od spodu szelf lodowy przez coraz cieplejsze wody oceanu oraz powstające na jego powierzchni liczne szczeliny doprowadzają do destabilizacji lodowca. Zapadnięcie się samej bariery lodowej doprowadzi do nieznacznego wzrostu wód na świecie, ale także uruchomi proces zsuwania się kontynentalnej części Thwaites.

Lodowiec Thwaites na Anatarktydzie. Przedmiot ważnych badań

Znajdujący na Antarktydzie Zachodniej lodowiec jest obecnie przedmiotem kompleksowych badań glacjologów dotyczących prognozowania wzrostu poziomu wód w oceanach w krótkiej perspektywie czasowej. Naukowcy z USA i Wielkiej Brytanii od 2018 roku przyglądają się tej części kontynentu. Najnowsze prognozy zostały przedstawione na podstawie danych zebranych z instrumentów pomiarowych umieszczonych na szczycie Thwaites.

Naukowcy będą kontynuować obserwacje antarktycznego lodowca jeszcze przez dwa lata. Chcą oni poznać dynamikę ogromnych mas lodu oraz odkryć, jakie konsekwencje może przynieść dla świata cofanie się lodowców w stronę lądu.

